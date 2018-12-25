Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye de listelede...

Traveller dünyanın en iyi havalimanlarını kategorilerine göre açıkladı. Türkiye'den İstanbul Havalimanı da listeye girdi. İşte o liste! EN GELİŞMİŞ DENEYİM: Los Angeles Uluslararası Havalimanı, ABD EN İYİ SANAT KURULUMLARI: Hamad Uluslararası Havalimanı, Katar Doha EN İYİ KABİN İÇİ ÇALIŞMA: Paro Havaalanı, Bhutan, Paro EN İYİ GÜMRÜK-GÖÇMENLİK DENEYİMİ: Sydney Uluslararası Havalimanı - Kingsford Smith Havalimanı, Avustralya,Sidney EN İYİ KAMU TAŞIMACILIĞI: Zürih, İsviçre EN İYİ SON YENİLEME: Nadi International Airport, Fiji