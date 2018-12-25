Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye de listelede...

belli oldu! de listelede...

Giriş Tarihi: 25.12.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 16:50
Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye de listelede...

Traveller dünyanın en iyi havalimanlarını kategorilerine göre açıkladı. 'den da listeye girdi. İşte o liste!

Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye de listelede...

EN GELİŞMİŞ DENEYİM: Los Angeles Uluslararası Havalimanı, ABD

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye de listelede...

EN İYİ SANAT KURULUMLARI: Hamad Uluslararası Havalimanı, Katar Doha

Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye de listelede...

EN İYİ KABİN İÇİ ÇALIŞMA: Paro Havaalanı, Bhutan, Paro

Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye de listelede...

EN İYİ GÜMRÜK-GÖÇMENLİK DENEYİMİ: Sydney Uluslararası Havalimanı - Kingsford Smith Havalimanı, Avustralya,Sidney

Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye de listelede...

EN İYİ KAMU TAŞIMACILIĞI: Zürih, İsviçre

Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye de listelede...

EN İYİ SON YENİLEME: Nadi International Airport, Fiji

BİZE ULAŞIN