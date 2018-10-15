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  • Emekliye ekstra zam! Yeni artış için düğmeye basıldı...

ye ekstra ! Yeni artış için düğmeye basıldı...

Ocak'ta tüm lerin ve memurların maaşları artacak. Ayrıca 1 milyon 650 bin emekli ve memura ekstra yapılacak. Hazırlıklarda sona gelindi, düzenlemeler Meclis yolunda... (TAKVİM)

Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 09:28
Emekliye ekstra zam! Yeni artış için düğmeye basıldı...

Yaklaşık 12.5 milyon ile memurlara Ocak'ta var.

Emekliye ekstra zam! Yeni artış için düğmeye basıldı...

SSK ve Bağ-Kur lerine 6 aylık enflasyon oranında yansıtılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve enflasyon farkı verilecek.

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Emekliye ekstra zam! Yeni artış için düğmeye basıldı...

Ayrıca 150 bin SSK ve Bağ-Kur si ile 5 meslekteki memurlara ve bu görevlerden emekli olmuş kişilere ekstra söz konusu olacak. Kısa süre içinde Meclis'e taşınması beklenen düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.

Emekliye ekstra zam! Yeni artış için düğmeye basıldı...

Böylece maaşı bin liranın altında kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak.

Emekliye ekstra zam! Yeni artış için düğmeye basıldı...

Yapılacak bir başka düzenleme ile de öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.

Emekliye ekstra zam! Yeni artış için düğmeye basıldı...

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi lik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Emekliye ekstra zam! Yeni artış için düğmeye basıldı...

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte bu görevdekilerin lik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

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