Emekliye ekstra zam! Yeni artış için düğmeye basıldı...

Ocak'ta tüm emeklilerin ve memurların maaşları artacak. Ayrıca 1 milyon 650 bin emekli ve memura ekstra zam yapılacak. Hazırlıklarda sona gelindi, düzenlemeler Meclis yolunda... (TAKVİM) Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile memurlara Ocak'ta zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve enflasyon farkı verilecek. Ayrıca 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 5 meslekteki memurlara ve bu görevlerden emekli olmuş kişilere ekstra zam söz konusu olacak. Kısa süre içinde Meclis'e taşınması beklenen düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak. Böylece maaşı bin liranın altında emekli kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. Yapılacak bir başka düzenleme ile de öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte bu görevdekilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.