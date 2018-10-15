Emekliye ekstra zam! Yeni artış için düğmeye basıldı...

Ayrıca 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 5 meslekteki memurlara ve bu görevlerden emekli olmuş kişilere ekstra zam söz konusu olacak. Kısa süre içinde Meclis'e taşınması beklenen düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.