En saygın meslekler belli oldu! İlk sırada bakın hangisi var...

Küresel eğitim için çalışan bir yardım kuruluşu olan Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan son ankette, katılımcılar 14 tipik lisansüstü meslek hakkında görüş bildirdi. Onlardan, meslek listesini en saygın buldukları (14) ile en az saygın buldukları (1) arasında sıralamaları istendi. (1 ile 14 arasında puanlama yapıldı) İşte 35 ülkede gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, en çok saygı gören meslekler! Meslek: Kütüphaneci Puanı: 4.6 Meslek: Sosyal Hizmetçi Puanı: 5.8 Meslek: Web Tasarımcısı Puanı: 5.9 Meslek: İlkokul Öğretmeni Puanı: 6.4 Meslek: Ortaokul Öğretmeni Puanı: 7.0