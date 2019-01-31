Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • En saygın meslekler belli oldu! İlk sırada bakın hangisi var...

belli oldu! İlk sırada bakın hangisi var...

Giriş Tarihi: 31.01.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 16:08
En saygın meslekler belli oldu! İlk sırada bakın hangisi var...

Küresel eğitim için çalışan bir yardım kuruluşu olan Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan son ankette, katılımcılar 14 tipik lisansüstü meslek hakkında görüş bildirdi. Onlardan, meslek listesini en saygın buldukları (14) ile en az saygın buldukları (1) arasında sıralamaları istendi. (1 ile 14 arasında puanlama yapıldı)

En saygın meslekler belli oldu! İlk sırada bakın hangisi var...

İşte 35 ülkede gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, en çok saygı gören meslekler!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En saygın meslekler belli oldu! İlk sırada bakın hangisi var...

Meslek: Kütüphaneci

Puanı: 4.6

En saygın meslekler belli oldu! İlk sırada bakın hangisi var...

Meslek: Sosyal Hizmetçi

Puanı: 5.8

En saygın meslekler belli oldu! İlk sırada bakın hangisi var...

Meslek: Web Tasarımcısı

Puanı: 5.9

En saygın meslekler belli oldu! İlk sırada bakın hangisi var...

Meslek: İlkokul Öğretmeni

Puanı: 6.4

En saygın meslekler belli oldu! İlk sırada bakın hangisi var...

Meslek: Ortaokul Öğretmeni

Puanı: 7.0

BİZE ULAŞIN