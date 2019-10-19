Esnaf için kredi işveren için prim müjdesi

25.3 MİLYAR LİRA



Hükümet, bu yıl 9.6 milyon sigortalıya 12 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verirken, gelecek yıl da işe ilk kez işe alınacak 400 bine yakın kişinin tüm sigorta ve vergi giderlerini (asgari ücret üzerinden) devlet üstlenecek.