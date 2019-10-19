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için için müjdesi

İşletmeler ve istihdama verilen teşvikler 2020'de zirve yapacak. SGK'ya desteği ve teşvikler kapsamında 25.3 milyar aktarılacak. kredilerinde ise geri ödeme süresi 4'ten 5 yıla çıkacak

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 19.10.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 11:00
Esnaf için kredi işveren için prim müjdesi

ve istihdama destek için başlatılan teşvikler 2020 yılında da devam edecek.

Esnaf için kredi işveren için prim müjdesi

Gelecek yıl da sigorta primi, vergiler, bölgesel istihdam, yatırım desteklerinden yaklaşık 2 milyonun üzerinde işyeri, milyonlarca çalışan yararlanacak.

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Esnaf için kredi işveren için prim müjdesi

Sigorta desteği ve diğer teşvikler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na 25.3 milyar lira aktarılacak.

Esnaf için kredi işveren için prim müjdesi

25.3 MİLYAR LİRA

Hükümet, bu yıl 9.6 milyon sigortalıya 12 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verirken, gelecek yıl da işe ilk kez işe alınacak 400 bine yakın kişinin tüm sigorta ve vergi giderlerini (asgari ücret üzerinden) devlet üstlenecek.

Esnaf için kredi işveren için prim müjdesi

Böylece ilk kez işe başlayacak kişilerin işverene maliyeti minimize edilecek.

Esnaf için kredi işveren için prim müjdesi

Reel kesime destekler için bütçeden 44.5 milyar lira kaynak ayrılırken, bunun 25.3 milyarlık bölümü sigorta desteği ve diğer teşvikler için SGK'ya aktarılacak.

Esnaf için kredi işveren için prim müjdesi

Bu yılın yüzde 12.9'luk işsizlik oranı ile kapatılması öngörülürken, gelecek yıl bu oranın yüzde 11.8'e düşmesi, 1 milyon 52 bin istihdam yaratılması hedefleniyor.

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