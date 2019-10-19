Esnaf için kredi işveren için prim müjdesi

İşletmeler ve istihdama verilen teşvikler 2020'de zirve yapacak. SGK'ya prim desteği ve teşvikler kapsamında 25.3 milyar aktarılacak. Esnaf kredilerinde ise geri ödeme süresi 4'ten 5 yıla çıkacak İşveren ve istihdama destek için başlatılan teşvikler 2020 yılında da devam edecek. Gelecek yıl da sigorta primi, vergiler, bölgesel istihdam, yatırım desteklerinden yaklaşık 2 milyonun üzerinde işyeri, milyonlarca çalışan yararlanacak. Sigorta prim desteği ve diğer teşvikler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na 25.3 milyar lira aktarılacak. 25.3 MİLYAR LİRA Böylece ilk kez işe başlayacak kişilerin işverene maliyeti minimize edilecek. Reel kesime destekler için bütçeden 44.5 milyar lira kaynak ayrılırken, bunun 25.3 milyarlık bölümü sigorta prim desteği ve diğer teşvikler için SGK'ya aktarılacak. Bu yılın yüzde 12.9'luk işsizlik oranı ile kapatılması öngörülürken, gelecek yıl bu oranın yüzde 11.8'e düşmesi, 1 milyon 52 bin istihdam yaratılması hedefleniyor.