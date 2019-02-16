Günde bin tane satıyor... 18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor!

HEM DUALI HEM 'DUVALI' TATLI



Tatlıya isim vermeden önce özel süt tatlısı olarak müşterilerine ikram ettiklerini belirten Çiftçi, "Yıllar önce bir gün müşterilerimizden biri babamı tatlı yaparken gördü. Müşteri içeri girince babam ocağın altını ve kazanın kapağını kapatarak dua etmeye başladı. Öyle bir espri kaldı ve tatlının adı 'Dualı Tatlı' oldu. Ancak dua özel isim olduğu için patentini alamadık, biz de o günden sonra 'Duvalı Tatlı' isminin patentini alarak tatlımızı bu isimle servis etmeye başladık" ifadelerini kullandı.