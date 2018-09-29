Hasadı bitmeden yüzde 80'i satıldı

Dondurma ve reçellerde bile kabağın kullanıldığını aktaran Gezen, "Özellikle Türkiye'de tatlıda kullanılıyor ama reçelini böreğini yapan işletmeleri de tanıyoruz. Geçen yıl Bilecik'te lokumda kullanıldığını gördük ve çok güzel oldu. Dondurmada da kullananlar var." ifadesini kullandı.

3 BİN DEKARDA ÜRETİM

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise Kızıldamlar köyünde yetiştirilen kabağın hasadının bir şenlik havasında geçtiğini belirtti. Yoldaş, il genelinde 3 bin dekar alanda bir üretim söz konusu olduğunu anlatarak, "Bu da yaklaşık olarak 5 bin tona tekabül ediyor.