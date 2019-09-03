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'nde sona yaklaşıldı

ve HES projesinden etkilenen 'ın Hasankeyf ilçesindeki Üçyol köyü mevkisinde, 30 milyon lira bütçeyle yapımı süren, çift yönlü ve 1230 metre uzunluğundaki tünelde ışık göründü.

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Giriş Tarihi: 03.09.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 16:29
Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı

'ın Hasankeyf ile Gerçüş ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla yapımı devam eden, 1230 metre uzunluğundaki 'nde sona yaklaşıldı.

Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Tünelde incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, birkaç ay içinde tünelin hizmete açılacağını söyledi.

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Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Yüklenici firma yetkililerinden tünel çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Şahin, operatör desteğiyle iş makinesi kullanarak, tüneldeki duvarda delme işlemi gerçekleştirdi.

Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı

projesinin çok önemli ayaklarından birinin daha tamamlamak üzere olduğunu belirten Şahin, "Yapımı devam eden tünelde çok kısa sürede ışık göründü artık. 6 ay gibi çok kısa bir sürede bu kadar büyük projeyi bu seviyeye getirenlere teşekkür ediyorum. Sanat yapılarıyla beraber birkaç ayda tünel faaliyete girecek" diye konuştu.

Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Proje kapsamında inşası süren viyadüğün ise 'deki en büyük viyadük olduğunu aktaran Vali Şahin, "Ekim ayının ilk haftasında da viyadüğün bir kanadı trafiğe açılacak. Bu artık Hasankeyf'te yeni bir hayat için her şeyin hazır olduğu anlamına geliyor. Türkiye'de devlet yolları üzerinde Türkiye'nin en büyük viyadüklerinden biri olan viyadük inşa ediliyor. altında kalacak eski Hasankeyf köprüsünün yeni geçişi de bu güzergahtan sağlanmış olacak" dedi.

Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı
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Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı
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