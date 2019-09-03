Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Proje kapsamında inşası süren viyadüğün ise Türkiye'deki en büyük viyadük olduğunu aktaran Vali Şahin, "Ekim ayının ilk haftasında da viyadüğün bir kanadı trafiğe açılacak. Bu artık Hasankeyf'te yeni bir hayat için her şeyin hazır olduğu anlamına geliyor. Türkiye'de devlet yolları üzerinde Türkiye'nin en büyük viyadüklerinden biri olan viyadük inşa ediliyor. Ilısu Barajı altında kalacak eski Hasankeyf köprüsünün yeni geçişi de bu güzergahtan sağlanmış olacak" dedi.