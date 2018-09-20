ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılıyor... Ve o ilimizde hasat başladı!

Topladıkları 50 ila 80 kilogram arasında değişen defne yapraklarını hayvanlarla ya da sırtlarında taşıyarak dik yamaçlardan indiren köylüler, daha sonra römorklarla toplama merkezine götürüyor. Yapraklar, tartılarak TIR veya kamyonlara istifleniyor. Defne yaprağını kilosu 90 kuruştan satın alan çeşitli firmalar, bunu işlemek üzere İzmir'e götürüyor. Defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler, buradan da Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Her yıl sonbahar ve kış aylarında köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor.

