ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılıyor... Ve o ilimizde hasat başladı!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kilosu 90 kuruştan özel firmalar tarafından satın alınan defne yaprağı, toplayıp satan orman köylüsünün yüzünü güldürüyor.
Giriş Tarihi: 20.09.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 15:46
ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılıyor... Ve o ilimizde hasat başladı!
ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılıyor... Ve o ilimizde hasat başladı!
ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılıyor... Ve o ilimizde hasat başladı!
ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılıyor... Ve o ilimizde hasat başladı!
ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılıyor... Ve o ilimizde hasat başladı!
ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılıyor... Ve o ilimizde hasat başladı!
ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılıyor... Ve o ilimizde hasat başladı!