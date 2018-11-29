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""na ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar!

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Giriş Tarihi: 29.11.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 16:53
Kaya balına ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar!
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Kaya balına ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar!

'ın Çatak ilçesinde geçimini bal satarak sağlayan Aslan Semo ve oğulları, yüksek dağlarda bulunan doğal bala ulaşmak için zorlu ve tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiriyor.

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Kaya balına ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar!

Karakovan balı, cevizi ve alabalığı ile ünlü Çatak ilçesinde kovanlarda üretilen balın yanı sıra yüksek dağlarda bulunan "" da zorlu bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

Kaya balına ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar!

İlçede geçimini balcılıkla sağlayan Aslan Semo, çocukları Hasan ve Hadi Semo, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen bal için dağları adım adım geziyor.

Kaya balına ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar!

Hasadın başlamasıyla hazırlıklarını tamamlayan baba Semo ve çocukları, sabah erken saatlerde kayalıklara tırmanarak bal arıyor.

Kaya balına ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar!

Özellikle uçurum altındaki kayalıklarda bulunan bala zor şartlarda ulaşmaya çalışan balcılar, zaman zaman tehlike atlatıyor.

Kaya balına ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar!

Oğullarının yardımıyla beline bağladığı halatla kayalıklardan sarkan Aslan Semo, kayalıklardaki balı kesmeden önce duman tutarak arıların petekten uzaklaşmasını sağlıyor.

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