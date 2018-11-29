Kaya balına ulaşmak için tehlikeyi göze alıyorlar!

Van'ın Çatak ilçesinde geçimini bal satarak sağlayan Aslan Semo ve oğulları, yüksek dağlarda bulunan doğal bala ulaşmak için zorlu ve tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiriyor. Karakovan balı, cevizi ve alabalığı ile ünlü Çatak ilçesinde kovanlarda üretilen balın yanı sıra yüksek dağlarda bulunan 'kaya balı' da zorlu bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor. İlçede geçimini balcılıkla sağlayan Aslan Semo, çocukları Hasan ve Hadi Semo, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen bal için dağları adım adım geziyor. Hasadın başlamasıyla hazırlıklarını tamamlayan baba Semo ve çocukları, sabah erken saatlerde kayalıklara tırmanarak bal arıyor. Özellikle uçurum altındaki kayalıklarda bulunan bala zor şartlarda ulaşmaya çalışan balcılar, zaman zaman tehlike atlatıyor. Oğullarının yardımıyla beline bağladığı halatla kayalıklardan sarkan Aslan Semo, kayalıklardaki balı kesmeden önce duman tutarak arıların petekten uzaklaşmasını sağlıyor.