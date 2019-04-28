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yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor

Bankaların yapılandırmalarına çekidüzen sağlamak için kanun hazırlandı. 50 milyon TL ve üzerindeki borçluların kredisi yapılandırılacak. Bunlar, zimmet kapsamından çıkacak

Dilek GÜNGÖR
Dilek GÜNGÖR Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 28.04.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2019 10:54
Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor

Ekonomiye katma değer yaratan ve borç ödeme kabiliyeti olan ancak finansal güçlük yaşayan şirketlere nefes aldıracak yeni bir düzenleme geliyor.

Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor

Birden çok bankaya borcu olan şirketlerin yapılandırmalarını bankaların vicdanına bırakmamak için ekonomi yönetimi kanun taslağı hazırladı.

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Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor

"Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı" yasalaşırsa, yapılandırmaları daha etkinleşecek.

Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor

Bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından kredinin yapılandırılması zorunlu olacak.

Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor

Yapılandırmalar toplam riski 50 milyon TL ve üzerindeki borçlulara uygulanacak.

Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor

KİMLER YARARLANACAK?

Yapılandırma kapsamına, borcunu makul sürede geri ödeyebilecek şirketler alınacak.

Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor

Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen şirketlere yapılandırma yapılamayacak.

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