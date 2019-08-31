Memur ve emekli için enflasyon farkı! 2020'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Hakem Kurulu kararına göre 5.2 milyon memur ve emekli için yeni zamlarında enflasyon farkı da olacak. Buna göre, ocak zammı % 7.46'ya çıkacak. En düşük memur maaşı aile yardımıyla 4 bin lirayı geçecek. İşte o hesap...