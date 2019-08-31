Memur ve emekli için enflasyon farkı! 2020'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Hakem Kurulu kararına göre 5.2 milyon memur ve emekli için yeni zamlarında enflasyon farkı da olacak. Buna göre, ocak zammı % 7.46'ya çıkacak. En düşük memur maaşı aile yardımıyla 4 bin lirayı geçecek. İşte o hesap... Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin 2 yıllık zamları önceki gün belli oldu. Hakem Kurulu maaşlara 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılmasına karar verdi. YÜZDE 5'İ AŞARSA... Ayrıca 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yükselecek. HESAP NASIL YAPILIYOR? Aralık 2018'de 393.88 olan endeks Aralık 2019'da 448.63'e çıkacak.