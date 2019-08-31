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  • Memur ve emekli için enflasyon farkı! 2020'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

ve için ! 2020'de en düşük kaç TL olacak?

Hakem Kurulu kararına göre 5.2 milyon ve için yeni zamlarında da olacak. Buna göre, ocak zammı % 7.46'ya çıkacak. En düşük aile yardımıyla 4 bin lirayı geçecek. İşte o hesap...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 31.08.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 11:12
Memur ve emekli için enflasyon farkı! 2020'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Yaklaşık 3.2 milyon ve 2 milyon memur emeklisinin 2 yıllık zamları önceki gün belli oldu.

Memur ve emekli için enflasyon farkı! 2020'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Hakem Kurulu maaşlara 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa yansıtılmasına karar verdi.

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Memur ve emekli için enflasyon farkı! 2020'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

YÜZDE 5'İ AŞARSA...

Buna göre, ocakta maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak.

Memur ve emekli için enflasyon farkı! 2020'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Ayrıca 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde da verilecek.

Memur ve emekli için enflasyon farkı! 2020'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Bu durumda memurların ve emeklilerinin ocak zammı yükselecek.

Memur ve emekli için enflasyon farkı! 2020'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

HESAP NASIL YAPILIYOR?

Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahmini fark olabileceğini gösteriyor.

Memur ve emekli için enflasyon farkı! 2020'de en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Aralık 2018'de 393.88 olan endeks Aralık 2019'da 448.63'e çıkacak.

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