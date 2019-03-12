Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

Milyonlarca emekli için güzel haber geldi. Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek. İkramiye nedeniyle bakım desteği kesilenlere de geriye dönük 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme söz konusu olacak. Emeklinin bayram ikramiyesi ve geriye dönük toplu ödeme hakkında tüm detaylar haberimizde!