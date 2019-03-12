Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

Milyonlarca emekli için güzel haber geldi. Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek. İkramiye nedeniyle bakım desteği kesilenlere de geriye dönük 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme söz konusu olacak. Emeklinin bayram ikramiyesi ve geriye dönük toplu ödeme hakkında tüm detaylar haberimizde! Emekli maaşı, ölüm aylığı, malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara yılda 2 kez verilen biner lira bayram ikramiyesi, artık evde bakım desteği için engel olmayacak. Bunun için yasal düzenleme yapıldı, bakımı kesilenlere toplu ödeme için de yol açıldı. EVDE BAKIM DESTEĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME NEDİR? Yani aylık gelir hesaplamasına dahil edilmeyecek. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek. Evde bakım desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor. Gelir sınırı, 2018'de 967,27 liraydı. Bu yıl da bin 219 lira 34 kuruş. Bu ödeme için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması da şart.