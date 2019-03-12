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  • Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

Milyonlarca için güzel haber geldi. bu yıl 2 bin lira alırken, hanesine aylık bin 305 lira da girebilecek. nedeniyle kesilenlere de geriye dönük 9 bin 688 liraya varan söz konusu olacak. Emeklinin bayram ikramiyesi ve geriye dönük toplu ödeme hakkında tüm detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 12.03.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 09:40
Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

, , malullük aylığı ve alanlara yılda 2 kez verilen biner lira , artık için engel olmayacak.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

Bunun için yasal düzenleme yapıldı, bakımı kesilenlere için de yol açıldı.

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Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

EVDE BAKIM DESTEĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME NEDİR?

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara devlet maaş ödemesi yapıyor. İkramiyenin hayata geçmesinin ardından bazı kişilerin bu ödemeleri gelir sınırı aşıldığı için kesildi.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

Yani aylık gelir hesaplamasına dahil edilmeyecek. Destek, nedeniyle kesilmeyecek.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

Gelir sınırı, 2018'de 967,27 liraydı. Bu yıl da bin 219 lira 34 kuruş. Bu ödeme için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.

Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması da şart.

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