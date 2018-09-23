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Milyonları ilgilendiriyor! ye 521 lira

SSK ve Bağ-Kur lerinin Ocak mı enflasyon tahminine göre yüzde 10.65 olacak. Buna göre maaşlarda 108 ile 521 lira arasında artış yaşanacak.

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Giriş Tarihi: 23.09.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 10:32
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Milyonları ilgilendiriyor! ye 521 lira
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 521 lira zam

lerin Ocak mı netleşiyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı, tahminlere göre yüzde 10.65 olacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye 521 lira
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 521 lira zam

Bu tahmin gerçekleşirse, maaşlarda 108,78 lira ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur lerinde halen en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye 521 lira
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 521 lira zam

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en yüksek aylık ise SSK ve Bağ- Kur lerinde 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye 521 lira
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 521 lira zam

Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye 521 lira
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 521 lira zam

AYRI AYRI HESAP YAPILIR
SSK ve Bağ-Kur leri ile memur emeklilerinin hesaplamaları farklı olarak yapılıyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye 521 lira
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 521 lira zam

SSK ve Bağ-Kur leri her yıl iki kez enflasyon oranı kadar alıyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! ye 521 lira
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 521 lira zam

6 aylık enflasyon maaşlara yansıyor. memur leri ise toplu sözleşme mı ve fark alıyor.

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