Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 521 lira zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon tahminine göre yüzde 10.65 olacak. Buna göre maaşlarda 108 ile 521 lira arasında artış yaşanacak. Emeklilerin Ocak zammı netleşiyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı, tahminlere göre yüzde 10.65 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, maaşlarda 108,78 lira ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak. NASIL DEĞİŞECEK? Halen en yüksek aylık ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da zam yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek. Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. AYRI AYRI HESAP YAPILIR SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin zam hesaplamaları farklı olarak yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki kez enflasyon oranı kadar zam alıyor. 6 aylık enflasyon maaşlara yansıyor. memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve fark alıyor.