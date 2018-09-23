Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 521 lira zam

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en yüksek aylık ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da zam yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek.