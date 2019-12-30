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  • Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor! Son 2 günde adım atacak yer kalmadı

2019'u dolu dolu uğurluyor! Son 2 günde adım atacak yer kalmadı

Kış turizmin gözde kayak merkezlerinden olan, kar kalitesi, uzun pistleri, doğası ve son teknoloji tesisleriyle ünlü 'de, yeni yıl rezervasyonları işletme sahiplerinin yüzünü güldürdü.

DHA Ekonomide Bugün
Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 12:52
Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor! Son 2 günde adım atacak yer kalmadı

Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor.

Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor! Son 2 günde adım atacak yer kalmadı

Yeni yıla saatler kala kış turizmin önemli merkezlerinden 'de tesislerde doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı.

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Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor! Son 2 günde adım atacak yer kalmadı

20'nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda binlerce kişinin kayak yapabildiği 'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kızakla kayarak karın keyfini çıkarabiliyor.

Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor! Son 2 günde adım atacak yer kalmadı

Kayak yapmayanlar ise Büyükşehir Blediyesine ait kapsül kafe önünde şarkıcıların söylediği şarkılara eşlik edip eğleniyorlar.

Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor! Son 2 günde adım atacak yer kalmadı

Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, "2019'un son günlerinde cıvıl cıvıl. Yılbaşı öncesi tüm otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Yeni yılda ise yüzde 100'ü bulur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla Palandöken'de girenleri birçok sürpriz bekliyor. Misafirlerimizin güzel bir yılbaşı geçireceklerini umuyorum. Yeni yılın hemen ardından sömestir tatili ile doluluk devam edecek" diye konuştu.

Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor! Son 2 günde adım atacak yer kalmadı

Mardin'den 'e ailesi ile birlikte gelen Sibel Bingöllü, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Palandöken'e geldik. Herşey çok güzel. Kayak pistleri muhteşem. Koca bir dağ cıvıl cıvıl olunca tatilin keyfi daha iyi çıkıyor" dedi.

Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor! Son 2 günde adım atacak yer kalmadı
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