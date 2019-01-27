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Soğuk kış günlerinin sıcak kahvaltısı:

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Giriş Tarihi: 27.01.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 11:53
Soğuk kış günlerinin sıcak kahvaltısı: Tirit

Türkiye'nin zengin yemek kültürüyle öne çıkan ve lezzetleriyle adından söz ettiren 'nın yöresel lezzeti , özellikle soğuk kış günlerinde kahvaltının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Soğuk kış günlerinin sıcak kahvaltısı: Tirit

Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen, "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen 'da yemeği, özellikle sabah namazından sonra servis edilmeye başlanıyor, öğleden önce ise tükenmiş oluyor.

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Soğuk kış günlerinin sıcak kahvaltısı: Tirit

Yaklaşık 12 saat ateşte pişen kuzu eti, kemik suyu, lavaş ekmek ve tercihe göre yoğurt ile sarımsak ilave edilerek tüketilen bu lezzet, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünüldüğü için ilgi görüyor.

Soğuk kış günlerinin sıcak kahvaltısı: Tirit

ustalarından Mehmet Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada tirit yemeğinin çok lezzetli ancak yapımının zahmetli olduğunu dile getirdi.

Soğuk kış günlerinin sıcak kahvaltısı: Tirit

yapımına akşamdan önce başladıklarını ve saatlerce sürdüğünü, sabah 05.00'te de yemeğin servise hazır olduğunu ifade eden Duran, şunları anlattı:

Soğuk kış günlerinin sıcak kahvaltısı: Tirit

"Eti kemikle birlikte bir gün önceden yaklaşık 12 saat kaynatıyoruz. Sabah 04.30'da gelip eti, kemiği ve suyunu ayırıyoruz. Eti doğradıktan sonra, doğranmış ekmeğin üzerine koyup sonra üzerine suyunu ilave ediyoruz. Tercihe göre üzerine yoğurt ve sarımsak da eklenebilir. 'ya özgü geleneksel bir lezzettir. İnsanlar sabah erkenden gelip tirit yiyerek işine gider. Genelde kış aylarında bolca tüketilen faydalı bir yemektir. Sabah 04.30-11.00 arasında tüketilir ve bu saatten sonra biter. Ustalarımdan öğrendiğim bu mesleği yaklaşık 15 yıldır sürdürüyorum. Sıcak tüketildiği için kış aylarında çok rağbet edilir. Şanlıurfalılar dışında il dışından gelen misafirler de bu lezzeti yemeden gitmiyor. Şanlıurfa'nın yaz mevsimi bunaltıcı ve sıcak olduğundan tirit daha çok kış mevsiminde aranan ve tercih edilen bir yemektir."

Soğuk kış günlerinin sıcak kahvaltısı: Tirit

"TİRİT YAPIMI BİR SANATTIR"

Kentin meşhur ustalarından 55 yaşındaki Şükrü Bayram da şöyle konuştu:

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