Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep!

Halkının hemen hemen hepsinin ekmek kapıları olan zeytinin simge haline geldiği Altınözü ilçesinde yaşamlarını sürdüren Sabahattin ve Janet Çelik çifti, dedelerinden öğrendikleri geleneksel yöntemlerle "su zeyti" veya "su yağı" diye bilinen doğal zeytinyağını üretiyor.