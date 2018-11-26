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Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep!

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 16:35
Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep!
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Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep!

'ın Altınözü ilçesinde, beygir gücüyle çevrilen taş değirmende zeytinlerin ezilmesiyle elde edilen doğal , yurt içinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden müşterilere satılıyor.

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Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep!

Halkının hemen hemen hepsinin ekmek kapıları olan zeytinin simge haline geldiği Altınözü ilçesinde yaşamlarını sürdüren Sabahattin ve Janet Çelik çifti, dedelerinden öğrendikleri geleneksel yöntemlerle "su zeyti" veya "su yağı" diye bilinen doğal zeytinyağını üretiyor.

Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep!

Meşakkatli bir süreçte hazırlanan yağları elde etmek için topladıkları zeytinlerin en iyilerini ayırarak dede yadigarı taş değirmenin içerisine koyan çift, öğütme işlemini gerçekleştiriyor.

Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep!

Beygir gücüyle çevrilen yaklaşık bir tonluk değirmenin altında saatlerce ezilen zeytinler, kürek yardımıyla varillere dolduruluyor.

Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep!

Varillerde dinlenen parçalanmış taneler, bir süre sonra odun ateşinde ılık hale getirilen suda yıkanarak elle sıkılıyor. Suya karışan yağlar yüzeye çıkınca yine elle alınarak süzgeçlerden geçirilip bidonlarına dökülüyor.

Taş değirmenden çıkan zeytinyağına yurt dışından yoğun talep!

Zahmetli yapım aşamasının ardından satışa hazır hale getirilen ve tamamen doğal olarak elde edilen yağlar, kilosu 50 liradan başta Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden olmak üzere yurt dışındaki müşterilere gönderiliyor.

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