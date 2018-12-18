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Taşlık arazisini değerlendirmek için bakın ne yaptı!

Giriş Tarihi: 18.12.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 12:45
Taşlık arazisini değerlendirmek için bakın ne yaptı!
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Taşlık arazisini değerlendirmek için bakın ne yaptı!

Şanlıurfalı girişimci , Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan () aldığı hibe desteği sayesinde () kurdu.

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Taşlık arazisini değerlendirmek için bakın ne yaptı!

Merkez Haliliye ilçesi Nokta Mahallesi'ndeki babasından miras kalan 20 dönüm taşlık araziyi değerlendirmek isteyen 4 çocuk annesi Güllüoğlu (59), kurmak için Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında hibe desteğine başvuruda bulundu.

Taşlık arazisini değerlendirmek için bakın ne yaptı!

Başvurusunun onaylanmasıyla araziye bir megavat elektrik üretim gücüne sahip kuran Güllüoğlu, ürettiği elektriği şehir şebekesine vererek hem ekilemeyen araziyi değerlendirdi hem ekonomiye katkı sağladı.

Taşlık arazisini değerlendirmek için bakın ne yaptı!

Girişimci Güllüoğlu, AA muhabirine, 'nın güneşli gün sayısının çok yüksek olduğunu, bu nedenle güneş enerjisine yatırım yapma kararı aldığını söyledi.

Taşlık arazisini değerlendirmek için bakın ne yaptı!

'da genelde güneşin sıcağından şikayet edildiğini ancak güneşi kazanca dönüştürdüğünü anlatan Güllüoğlu, "Babamdan kalan taşlık araziyi ekip biçemiyorduk. Güneş enerjisi tarlası olarak değerlendirdik, çocuklarımıza ileride bir yatırım olsun diye bu santrali kurduk. İnşallah bu tesis sayesinde çocuklarıma daha güzel bir imkan sunmuş olacağım." dedi.

Taşlık arazisini değerlendirmek için bakın ne yaptı!

"KADINLARA TAVSİYE EDİYORUM"

Güllüoğlu, kurdukları 'in yaklaşık 1,5 milyon dolara mal olduğunu aktararak, yaklaşık 7 yılda tesisin kendini amorti edeceğini dile getirdi.

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