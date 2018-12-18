Taşlık arazisini değerlendirmek için bakın ne yaptı!

Şanlıurfalı girişimci Sema Güllüoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteği sayesinde güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. Merkez Haliliye ilçesi Nokta Mahallesi'ndeki babasından miras kalan 20 dönüm taşlık araziyi değerlendirmek isteyen 4 çocuk annesi Güllüoğlu (59), GES kurmak için TKDK Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında hibe desteğine başvuruda bulundu. Başvurusunun onaylanmasıyla araziye bir megavat elektrik üretim gücüne sahip GES kuran Güllüoğlu, ürettiği elektriği şehir şebekesine vererek hem ekilemeyen araziyi değerlendirdi hem ekonomiye katkı sağladı. Girişimci Güllüoğlu, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın güneşli gün sayısının çok yüksek olduğunu, bu nedenle güneş enerjisine yatırım yapma kararı aldığını söyledi. Şanlıurfa'da genelde güneşin sıcağından şikayet edildiğini ancak güneşi kazanca dönüştürdüğünü anlatan Güllüoğlu, 'Babamdan kalan taşlık araziyi ekip biçemiyorduk. Güneş enerjisi tarlası olarak değerlendirdik, çocuklarımıza ileride bir yatırım olsun diye bu santrali kurduk. İnşallah bu tesis sayesinde çocuklarıma daha güzel bir imkan sunmuş olacağım.' dedi. 'KADINLARA TAVSİYE EDİYORUM' Güllüoğlu, kurdukları GES'in yaklaşık 1,5 milyon dolara mal olduğunu aktararak, yaklaşık 7 yılda tesisin kendini amorti edeceğini dile getirdi.