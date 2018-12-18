Taşlık arazisini değerlendirmek için bakın ne yaptı!

Şanlıurfa'da genelde güneşin sıcağından şikayet edildiğini ancak güneşi kazanca dönüştürdüğünü anlatan Güllüoğlu, "Babamdan kalan taşlık araziyi ekip biçemiyorduk. Güneş enerjisi tarlası olarak değerlendirdik, çocuklarımıza ileride bir yatırım olsun diye bu santrali kurduk. İnşallah bu tesis sayesinde çocuklarıma daha güzel bir imkan sunmuş olacağım." dedi.