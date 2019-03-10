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  • Tüm çalışanları ilgilendiriyor... 10 yıl çalışana kıdem tazminatı ve emeklilik

Tüm çalışanları ilgilendiriyor... 10 yıl çalışana ve

Çalışanlar 10 yıllık günlerini doldurduklarında hem hem de alma hakkına kavuşuyor. Ancak bunun bazı şartları bulunuyor. İşte o şartlar...

Giriş Tarihi: 10.03.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 10:46
Tüm çalışanları ilgilendiriyor... 10 yıl çalışana kıdem tazminatı ve emeklilik

10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem hem de hakkı bulunuyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor... 10 yıl çalışana kıdem tazminatı ve emeklilik

Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor... 10 yıl çalışana kıdem tazminatı ve emeklilik

Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde bir yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da hakkınız bulunuyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor... 10 yıl çalışana kıdem tazminatı ve emeklilik

Tabi 15 yıllık sigortalılık süresini ve 10 yıllık primi yani 3.600 günü de doldurmuş olmanız lazım.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor... 10 yıl çalışana kıdem tazminatı ve emeklilik

Bu çalışanlar SGK'dan 15 yıl ve 3 bin 600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor... 10 yıl çalışana kıdem tazminatı ve emeklilik

9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle imkanı da bulunuyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor... 10 yıl çalışana kıdem tazminatı ve emeklilik

İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

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