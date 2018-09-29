Tüm Türkiye o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!

Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda taksi pozisyonunda bekletilen 'Zeynep' isimli Pegasus Havayolları'na ait uçağın akıbeti 200 gün sonra belli olmuş, sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkılan ve 'Aytral' bir firma tarafından ihalesi alınan uçağın söküm işlemlerine 23 Temmuz'da başlanmıştı.