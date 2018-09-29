Tüm Türkiye o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!

Söküm işlemlerinin ardından bir ilçe belediyesi uçağın 'Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir TIR'a, uçağın gövdesi 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi.