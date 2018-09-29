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Tüm o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak günü 'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak hizmet dışı kalan 'Zeynep' isimli uçak 260 gün sonra 'Millet Kıraathanesi' olarak hizmet vermek için yeni yerine karayolu ile taşındı.

İHA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 29.09.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 10:05
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Tüm o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!
Tüm Türkiye o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı,

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Tüm o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!
Tüm Türkiye o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!

13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında 'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi.

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Tüm o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!
Tüm Türkiye o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!

Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak 'nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda taksi pozisyonunda bekletilen 'Zeynep' isimli Pegasus Havayolları'na ait uçağın akıbeti 200 gün sonra belli olmuş, sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkılan ve 'Aytral' bir firma tarafından ihalesi alınan uçağın söküm işlemlerine 23 Temmuz'da başlanmıştı.

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Tüm o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!
Tüm Türkiye o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!

Söküm işlemlerinin ardından bir ilçe belediyesi uçağın 'Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir TIR'a, uçağın gövdesi 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi.

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Tüm o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!
Tüm Türkiye o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!

01.00 sıralarında apronundan çıkartılan uçak yaklaşık 15 km uzaklıktaki ilçeye karayolu ile taşındı. Yaklaşık 4 saat süren nakil işleminde karayolu tek şeritten ulaşıma kapatılırken, uçağın karayolundan gittiği gören bazı vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

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Tüm o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!
Tüm Türkiye o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!

Kaşüstü mevkiine kadar Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şerit istikametinden getirilen 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak 260 gün sonra 'Milet Kıraathanesi' olarak hizmet vermesi için planlanan alana vinç yardımıyla konuldu.

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Tüm o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!
Tüm Türkiye o uçağı konuşmuştu! Karadan yürüttüler!

KURTARMA ÇALIŞMALARI 20 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Ankara-Trabzon seferini yaparken 'na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılmıştı.

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