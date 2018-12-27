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Türk iskenderi ve dönerine 'da rağbet artıyor!

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 15:59
Türk iskenderi ve dönerine Tahran'da rağbet artıyor!

'ın başkenti başta olmak üzere ülkenin muhtelif kentlerinde son zamanlarda, ", , ve Tük kebabı" adıyla açılan işletmelerde artış yaşandı. Açılan mekanlardan İranlılar çok memnun.

Türk iskenderi ve dönerine Tahran'da rağbet artıyor!

TÜRK LOKANTASINDAKİ MALZEMELER TÜRKİYE'DEN GETİRİLİYOR

İranlıları, 'nin damak lezzetleriyle buluşturan 'daki Türk lokantası, yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekiyor.

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Türk iskenderi ve dönerine Tahran'da rağbet artıyor!

'ın en işlek bölgelerinden Şehriki Garp'ta açılan Türk lokantasında yemeklerde kullanılan pirinç, bulgur, kekik, pul biber, karabiber, sumak ve diğer baharat çeşitleri ile malzemelerin tamamı 'den getiriliyor.

Türk iskenderi ve dönerine Tahran'da rağbet artıyor!

Türk aşçıların maharetli ellerinden çıkan yemekler, İranlı müşterilere servis ediliyor.

Türk iskenderi ve dönerine Tahran'da rağbet artıyor!

AA muhabirine konuşan lokantanın müdürü Mücteba Mehcuri, "Restoranı 2 sene önce açtık. Burada Türk yemeklerini İranlılara tanıtmaya çalışıyoruz. İranlılar, Türk yemeklerine çok ilgi gösteriyor ve biz bu alakadan memnunuz. , ve diğer kebap çeşitlerimiz var. Lezzetleri tutturabilmek için yemeklerde kullandığımız tüm malzemeleri 'den getiriyoruz." dedi.

Türk iskenderi ve dönerine Tahran'da rağbet artıyor!

ustası Lütfü Yıldırım ise "Burada döner ve kebap çeşitleri üzerine güzel lezzetler sunuyoruz. İranlılar döneri çok seviyor. Burada döner ustası olarak 3 arkadaş çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Türk iskenderi ve dönerine Tahran'da rağbet artıyor!

"TÜRK YEMEKLERİ ÇOK LEZZETLİ YAPILIYOR"

ustalarından Ahmet Ağar da Türk yemeklerini 'da tanıttıklarını ifade ederek şunları söyledi:

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