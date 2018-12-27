Türk iskenderi ve dönerine Tahran'da rağbet artıyor!

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif kentlerinde son zamanlarda, 'Türk döneri, Türk pidesi, Türk baklavası ve Tük kebabı' adıyla açılan işletmelerde artış yaşandı. Açılan mekanlardan İranlılar çok memnun. TÜRK LOKANTASINDAKİ MALZEMELER TÜRKİYE'DEN GETİRİLİYOR İranlıları, Türkiye'nin damak lezzetleriyle buluşturan Tahran'daki Türk lokantası, yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekiyor. Tahran'ın en işlek bölgelerinden Şehriki Garp'ta açılan Türk lokantasında yemeklerde kullanılan pirinç, bulgur, kekik, pul biber, karabiber, sumak ve diğer baharat çeşitleri ile malzemelerin tamamı Türkiye'den getiriliyor. Türk aşçıların maharetli ellerinden çıkan yemekler, İranlı müşterilere servis ediliyor. AA muhabirine konuşan lokantanın müdürü Mücteba Mehcuri, 'Restoranı 2 sene önce açtık. Burada Türk yemeklerini İranlılara tanıtmaya çalışıyoruz. İranlılar, Türk yemeklerine çok ilgi gösteriyor ve biz bu alakadan memnunuz. Döner, iskender ve diğer kebap çeşitlerimiz var. Lezzetleri tutturabilmek için yemeklerde kullandığımız tüm malzemeleri Türkiye'den getiriyoruz.' dedi. Döner ustası Lütfü Yıldırım ise 'Burada döner ve kebap çeşitleri üzerine güzel lezzetler sunuyoruz. İranlılar döneri çok seviyor. Burada döner ustası olarak 3 arkadaş çalışıyoruz.' bilgisini paylaştı. 'TÜRK YEMEKLERİ ÇOK LEZZETLİ YAPILIYOR' Döner ustalarından Ahmet Ağar da Türk yemeklerini İran'da tanıttıklarını ifade ederek şunları söyledi: