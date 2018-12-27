Türk iskenderi ve dönerine Tahran'da rağbet artıyor!

AA muhabirine konuşan lokantanın müdürü Mücteba Mehcuri, "Restoranı 2 sene önce açtık. Burada Türk yemeklerini İranlılara tanıtmaya çalışıyoruz. İranlılar, Türk yemeklerine çok ilgi gösteriyor ve biz bu alakadan memnunuz. Döner, iskender ve diğer kebap çeşitlerimiz var. Lezzetleri tutturabilmek için yemeklerde kullandığımız tüm malzemeleri Türkiye'den getiriyoruz." dedi.