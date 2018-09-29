Türk mühendisler geliştirdi! İşte 'Memed'

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018) ürünlerini yurt dışında tanıtma fırsatı yakaladıklarını anlatan Ünlü, şunları kaydetti:
"Son derece ciddi, yoğun bir ilgi aldık. Özellikle Azerbaycan'da mayın tarama faaliyetlerinde aktif rol alan hem kuvvet birimleri hem de bu alanda faaliyet gösteren organizasyon ürünlerimize ilgiyle yaklaştılar. Azerbaycan'da bir proje olacağını öngörüyoruz. Hızlı şekilde saha testlerine çağırdılar, pozitif reaksiyonlar aldık. Hızlıca bizden sistem talep edip farklı uygulamalarda da denemek istediklerini belirttiler. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan reaksiyon aldık. Burada da yine projelerin yeşereceğini ve gelişeceğini ümit ediyoruz."