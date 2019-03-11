TürkAkım'da Kıyıköy alım terminalinin yüzde 50'si tamamlandı!

Yazıcı, şimdiye kadar uluslararası birçok projede görev aldığına işaret ederek, "Bu projeyi diğerlerinden ayıran birçok şeyden bahsedebilirim. Sürekli çalışan çevre mühendisleri ve arkeologlar var. Hem Amsterdam merkezde hem de doğrudan sahada uzmanlar çalışıyor. Gürültü ve trafik gibi olası etkileri izleyen ve denetleyen bir takım var. Güvenlik konusunda çok ciddi bir denetim söz konusu. Tüm paydaşların ilettiği meseleler ve talepler dinleniyor ve herhangi bir zarar varsa karşılanıyor. Herhangi bir şikayet dile getirilmeden çözüm önerileri sunuluyor. " ifadelerini kullandı.