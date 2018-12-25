Türkiye'de üretiliyor, 10 ülkeye ihraç ediliyor!

"Vakumlu bir kurutma sistemi içinde düşük sıcaklıkta gülün içindeki aromatik bileşenler kaybolmadan gül çayını ürettik. Birçok ülkenin kendine has çayı var. 'Bizim de neden gül çayımız marka olmasın?' Bunun üzerinde durduk. 'Türkiye niçin gül çayıyla anılmasın?' Kapasitemizi her geçen yıl artırıyoruz. Geçen yıl 20 ton gül işledik ve gül çayı ürettik. 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında İngiltere, Avustralya, İsrail ve Almanya'nın yanı sıra Orta Doğu ülkeleri de var. Amerika ve Çin ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ürünümüzü farklı boyutlarda paketlerle piyasa sunuyoruz. Geri dönüşler çok güzel. Yurt içinden ve yurt dışından taleplerimiz artıyor."