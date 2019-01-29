Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı!

"Arkadaşlarımız tecrübeli. Çok defa katılan arkadaşlarımız var bu çalışmaya. Bu çalışmaya katılan birçok bakanlıktan, kurum, kuruluş ve Anadolu Ajansından arkadaşlarımız var. Temennimiz, duamız sıhhatli gidip afiyetle dönmeleri, bu bilimsel sefer hangi vizyon ve hedef ile planlandıysa, o hedefe ulaşılmış, o vizyonun başarılmış sevinci ve onuruyla ülkemize dönmeleri. Kazasız, belasız, güler yüzle uğurladığımız gibi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşku ile sizleri karşılamayı temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun."