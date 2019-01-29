Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı!

'nin 'da yapacak ekibi yola çıktı!

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 29.01.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 13:16
Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan Türk ekip yola çıktı.

Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı!

3. Ulusal Bilim Seferi ekibinin gidişi öncesinde, VIP Salonu'nda uğurlama töreni düzenlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı!

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ekibin 'ya gitmesinden dolayı büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı!

Yerlikaya, 2017 yılında birinci, 2018 yılında ikinci ve bugün de üçüncü kez bilimsel bir ekibin 'ya gideceğini belirterek, şöyle konuştu:

Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı!

"Ekibimizi birazdan uğurlayacağız. Bayrağımız 'da bilim uğruna dalgalanacak. Antarktika'da yaşayan yerli yok ama orada bilimsel araştırma yapan kalıcı 100 tane üs var. Bizim arkadaşlarımız uzun yıllar oradaki kalıcı üslere misafir olarak katılıp, bilimsel çalışmalarını bugüne kadar yaptılar. Ama 3 yıldan bu yana kendi ekibimiz 30-40 gün bu geçici üslerde kalıyor. Kurdukları geçici üste çalışmalarını yüz akıyla yapıp ülkemize dönüyorlar."

Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı!

"YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Vali Yerlikaya, bu yılki ziyaretin, kalıcı üs kurmaya öncü, vesile olan bir çalışma olacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı!

"Arkadaşlarımız tecrübeli. Çok defa katılan arkadaşlarımız var bu çalışmaya. Bu çalışmaya katılan birçok bakanlıktan, kurum, kuruluş ve Anadolu Ajansından arkadaşlarımız var. Temennimiz, duamız sıhhatli gidip afiyetle dönmeleri, bu bilimsel sefer hangi vizyon ve hedef ile planlandıysa, o hedefe ulaşılmış, o vizyonun başarılmış sevinci ve onuruyla ülkemize dönmeleri. Kazasız, belasız, güler yüzle uğurladığımız gibi İstanbul 'nda büyük bir coşku ile sizleri karşılamayı temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun."

BİZE ULAŞIN