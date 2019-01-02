Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Turplar vadisinden Kadirli’ye yılda 100 milyonluk katkı

Turplar vadisinden ’ye yılda 100 milyonluk katkı

İHA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 02.01.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 10:55
Turplar vadisinden Kadirli’ye yılda 100 milyonluk katkı

'nin ilçesinde, kent ekonomisine büyük katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen , hasat edildiği kış aylarında üreticisinin yüzünü güldürüp cebini ısıtıyor.

Turplar vadisinden Kadirli’ye yılda 100 milyonluk katkı

ilçesinde, kent ekonomisine yıllık 100 milyon liralık katkı sağlayan ve halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen hasadı bütün hızıyla devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Turplar vadisinden Kadirli’ye yılda 100 milyonluk katkı

İlçede bulunan Savrun Çayı üzerinde kurulan ve halk arasında 'Turplar Vadisi' olarak anılan bölgedeki havuzları drone ile havadan görüntülendi.

Turplar vadisinden Kadirli’ye yılda 100 milyonluk katkı

Kışın soğuğunda çoğunluğu kadın işçiler tarafından bu havuzlarda yıkanarak paketlenen ürünler, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sevk ediliyor.

Turplar vadisinden Kadirli’ye yılda 100 milyonluk katkı

Üreticiler ise dönem başında fiyattan ve rekolteden memnun olduklarını dile getirdiler.

Turplar vadisinden Kadirli’ye yılda 100 milyonluk katkı

İlçe ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon lira katkı sağlayan tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor.

Turplar vadisinden Kadirli’ye yılda 100 milyonluk katkı

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor.

BİZE ULAŞIN