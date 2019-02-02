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'da adım atacak yer kalmadı!

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Giriş Tarihi: 02.02.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 15:51
Uludağ'da adım atacak yer kalmadı!

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ'a tatile gelenler kayak pistlerine akın etti.

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı!

Hafta sonu ve sömestir tatilini fırsat bilen tatilciler, Uludağ'a akın etti.

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Uludağ'da adım atacak yer kalmadı!

Uludağ'a çıkmak isteyenler teleferik önünde uzun kuyruklar oluştururken, manzara seyretmek isteyenler de telesiyej önlerinde saatlerce bekledi.

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı!

Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynadı.

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı!

Kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken, dağda kar kalınlığı 169 santimetre olarak ölçüldü.

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı!

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6, en yüksek 1 derece oldu. Zirvede kar yağışı beklenmiyor.

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı!
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