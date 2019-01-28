Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

Uludağ'da gün içinde hem sisli hem güneşli hava yaşanırken, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü, teleferik ya da karayoluyla ulaşımın sağlandığı Uludağ'ın son yılların en gözde sezonunu geçirdiği bildirildi.

