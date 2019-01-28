Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

İHA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 28.01.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 13:15
Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

Kış turizminin en önemli kayak merkezi 'da sömestir tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

Hafta sonu Milli Park gişelerinden 10 binden fazla araç geçiş yaparken, pistler ise kayak yapan tatilcilerle doldu taştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

Uludağ'ın beyaz güzelliğini ve pistlerin doluluğunu drone ile havadan görüntülendi.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

Zirve bu sezon yükünü fazlasıyla aldı. Yerli ve yabancı turistler kar seviyesinin 165 santimetreye ulaştığı Uludağ'a akın etti.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

Otellerde boş yatak kalmazken, günübirlikçiler de zirvenin keyfini çıkardılar.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

Kayak pistleri hem profosyonel hem de acemi kayakçılarla dolup taşarken, trafik yoğunluğuna jandarma ekipleri müdahale etti.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

Uludağ'da gün içinde hem sisli hem güneşli hava yaşanırken, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü, teleferik ya da karayoluyla ulaşımın sağlandığı Uludağ'ın son yılların en gözde sezonunu geçirdiği bildirildi.

BİZE ULAŞIN