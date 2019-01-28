Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı...

Kış turizminin en önemli kayak merkezi Uludağ'da sömestir tatilinde yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonu Milli Park gişelerinden 10 binden fazla araç geçiş yaparken, pistler ise kayak yapan tatilcilerle doldu taştı. Uludağ'ın beyaz güzelliğini ve pistlerin doluluğunu drone ile havadan görüntülendi. Zirve bu sezon yükünü fazlasıyla aldı. Yerli ve yabancı turistler kar seviyesinin 165 santimetreye ulaştığı Uludağ'a akın etti. Otellerde boş yatak kalmazken, günübirlikçiler de zirvenin keyfini çıkardılar. Kayak pistleri hem profosyonel hem de acemi kayakçılarla dolup taşarken, trafik yoğunluğuna jandarma ekipleri müdahale etti. Uludağ'da gün içinde hem sisli hem güneşli hava yaşanırken, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü, teleferik ya da karayoluyla ulaşımın sağlandığı Uludağ'ın son yılların en gözde sezonunu geçirdiği bildirildi.