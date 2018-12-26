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'da yoğun ! Otomobiller kayboldu...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 17:53
Uludağ'da yoğun kar! Otomobiller kayboldu...

Kış turizminin gözde mekanlarından olan 'da 2 gündür aralıksız devam eden yoğun yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar yağışının şiddetini arttırması üzerine Uludağ'dan inmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, pistler kayakseverlerle doldu. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı zirvede, yoğun kar sebebiyle araçların üstü kapandı vatandaşlar otomobillerini bulmakta zorluk çekti.

Uludağ'da yoğun kar! Otomobiller kayboldu...

Kış turizminin gözde mekanlarından olan 'da 2 gündür aralıksız devam eden yoğun yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı.

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Uludağ'da yoğun kar! Otomobiller kayboldu...

yağışının şiddetini arttırması üzerine 'dan inmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, pistler kayakseverlerle doldu.

Uludağ'da yoğun kar! Otomobiller kayboldu...

kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı zirvede, yoğun kar sebebiyle araçların üstü kapandı vatandaşlar otomobillerini bulmakta zorluk çekti.

Uludağ'da yoğun kar! Otomobiller kayboldu...

Yılbaşına günler kala kala yoğun yağışı ve fırtına 'da hayatı olumsuz etkiledi.

Uludağ'da yoğun kar! Otomobiller kayboldu...

Bugün itibari ile şiddetini arttıran yağışının hafta sonuna kadar yağması beklenirken yağan kar sonrasında pistler tatilcilerin akınına uğradı.

Uludağ'da yoğun kar! Otomobiller kayboldu...

'da yoğun sis ve fırtına nedeniyle hayat felç oldu. lastiği ya da zincir kullanmayan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

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