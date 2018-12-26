Uludağ'da yoğun kar! Otomobiller kayboldu...

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar yağışının şiddetini arttırması üzerine Uludağ'dan inmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, pistler kayakseverlerle doldu. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı zirvede, yoğun kar sebebiyle araçların üstü kapandı vatandaşlar otomobillerini bulmakta zorluk çekti. Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar yağışının şiddetini arttırması üzerine Uludağ'dan inmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, pistler kayakseverlerle doldu. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı zirvede, yoğun kar sebebiyle araçların üstü kapandı vatandaşlar otomobillerini bulmakta zorluk çekti. Yılbaşına günler kala kala yoğun kar yağışı ve fırtına Uludağ'da hayatı olumsuz etkiledi. Bugün itibari ile şiddetini arttıran kar yağışının hafta sonuna kadar yağması beklenirken yağan kar sonrasında pistler tatilcilerin akınına uğradı. Uludağ'da yoğun sis ve fırtına nedeniyle hayat felç oldu. Kar lastiği ya da zincir kullanmayan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.