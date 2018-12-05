Üzümün değeri "örtü altında" katlandı!

Ürünün olgunlaşmaya başladığı dönemde tüm ovanın asmaların üzerine örtülen kanaviçeler sayesinde beyaz gelinliğe büründüğünü, olgunlaşma süreci yavaşlatılan üzümün hasadının aralık ayına kadar uzatıldığını aktaran Ülgen, şu bilgileri verdi: