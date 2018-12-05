Üzümün değeri "örtü altında" katlandı!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde normalde ağustos ayında hasat edilmesi gerekirken örtü altına alınan ve olgunlaşması geciktirilen sofralık üzümlerin, yılbaşı öncesi normal fiyatı ikiye katlanarak pazara sunuluyor. Sarıgöl'de kayıt altındaki 115 bin dönüm bağda, kış gelmesine rağmen hasat sürüyor. Sonbaharın geride kalması, kış mevsiminin başlamasıyla sararan bağlardaki hasat, görsel şölen oluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçiler, ağustos ayında asmaların üzerine örtülen kanaviçelerin altına girerek son kalan üzümleri topluyor. Özenle kasalara yerleştirilen ve işletmelere gönderilen üzümler, yılbaşı sofralarında tüketilmek üzere soğuk hava depolarında bekletiliyor. 'YILIN SON ÜZÜMLERİ' Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaların meyvesi olan üzümü, örtü kullanarak kış mevsiminde hasat ettiklerini belirtti. Ürünün olgunlaşmaya başladığı dönemde tüm ovanın asmaların üzerine örtülen kanaviçeler sayesinde beyaz gelinliğe büründüğünü, olgunlaşma süreci yavaşlatılan üzümün hasadının aralık ayına kadar uzatıldığını aktaran Ülgen, şu bilgileri verdi: