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Üzümün değeri "örtü altında" katlandı!

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Giriş Tarihi: 05.12.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 13:17
Üzümün değeri örtü altında katlandı!
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Üzümün değeri örtü altında katlandı!

'nın Sarıgöl ilçesinde normalde ağustos ayında hasat edilmesi gerekirken örtü altına alınan ve olgunlaşması geciktirilen sofralık üzümlerin, yılbaşı öncesi normal fiyatı ikiye katlanarak pazara sunuluyor.

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Üzümün değeri örtü altında katlandı!

Sarıgöl'de kayıt altındaki 115 bin dönüm bağda, kış gelmesine rağmen hasat sürüyor. Sonbaharın geride kalması, kış mevsiminin başlamasıyla sararan bağlardaki hasat, görsel şölen oluşturuyor.

Üzümün değeri örtü altında katlandı!

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçiler, ağustos ayında asmaların üzerine örtülen kanaviçelerin altına girerek son kalan üzümleri topluyor.

Üzümün değeri örtü altında katlandı!

Özenle kasalara yerleştirilen ve işletmelere gönderilen üzümler, yılbaşı sofralarında tüketilmek üzere soğuk hava depolarında bekletiliyor.

Üzümün değeri örtü altında katlandı!

"YILIN SON ÜZÜMLERİ"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaların meyvesi olan üzümü, örtü kullanarak kış mevsiminde hasat ettiklerini belirtti.

Üzümün değeri örtü altında katlandı!

Ürünün olgunlaşmaya başladığı dönemde tüm ovanın asmaların üzerine örtülen kanaviçeler sayesinde beyaz gelinliğe büründüğünü, olgunlaşma süreci yavaşlatılan üzümün hasadının aralık ayına kadar uzatıldığını aktaran Ülgen, şu bilgileri verdi:

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