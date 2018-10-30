Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım seçenekleri...

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmek isteyen yolcular, ulaşım için birçok farklı alternatifi kullanabilecek. İETT'nin 'H2' hattını kullanan otobüsler, Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. 'H3' İstanbul Havalimanı-Halkalı hattında ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi'nden İstanbul Havalimanı'na otobüsle gidilecek. 'H4' İstanbul Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattındaki otobüsler de Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Havalimanı'na hareket edecek. Havalimanının ocak ayına kadar tam kapasite olarak hizmet veremeyeceği için otobüs saatleri, mevcut uçuş planına göre kademeli belirlenecek. Bütün ödemelerin İstanbulkart üzerinde yapılabileceği hatların ücreti, en kısa mesafe 12, en uzun mesafe ise 30 lira olacak şekilde belirlendi. Yolcular, akıllı telefonlarıyla otobüslerin geliş-gidiş saatlerini takip edebilecek. BİLETLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ Havalimanı yolcularının konforlu ve hızlı seyahat etmesi için güzergahlar belirlenirken raylı sistem, deniz ulaşımı ve toplu ulaşım araçlarına yakınlığı dikkate alındı. İki aylık süreçte yüzde 50 indirim uygulanacak 'Havaist' otobüslerinde internete bağlanma imkanı da olacak. Ocak ayından itibaren tam kapasite ile çalışması beklenen İstanbul Havalimanı'na kentin 18 noktasından 150 otobüsle seyahat imkanı sağlanması amaçlanıyor. Özel araçlı yolcular Avrupa Yakası'ndan havalimanına geliş ve gidiş için TEM Otoyolu'ndaki çeşitli bağlantı noktalarını kullanabilecek. Havalimanına ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi de trafiğe açıldı. İsteyen yolcular, bu yolu kullanabilecek. Asya yakasından gelecek araçlı yolcular ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak, havalimanına rahatlıkla ulaşabilecek. Özel araçları ile havalimanına gelen yolcular, 30 Aralık'a kadar terminal otoparkından ücretsiz faydalanabilecek.