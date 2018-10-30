Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım seçenekleri...

Havalimanına ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi de trafiğe açıldı. İsteyen yolcular, bu yolu kullanabilecek. Asya yakasından gelecek araçlı yolcular ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak, havalimanına rahatlıkla ulaşabilecek. Özel araçları ile havalimanına gelen yolcular, 30 Aralık'a kadar terminal otoparkından ücretsiz faydalanabilecek.