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  • Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım seçenekleri...

Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte 'na ulaşım seçenekleri...

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak 'ndan seyahat etmek isteyen yolcular, ulaşım için birçok farklı alternatifi kullanabilecek.

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 11:18
Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım seçenekleri...

İETT'nin "H2" hattını kullanan otobüsler, Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, 'na ulaşacak.

Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım seçenekleri...

"H3" -Halkalı hattında ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi'nden Havalimanı'na otobüsle gidilecek. "H4" İstanbul Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattındaki otobüsler de Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Havalimanı'na hareket edecek.

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Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım seçenekleri...

Havalimanının ocak ayına kadar tam kapasite olarak hizmet veremeyeceği için otobüs saatleri, mevcut uçuş planına göre kademeli belirlenecek.

Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım seçenekleri...

Bütün ödemelerin kart üzerinde yapılabileceği hatların ücreti, en kısa mesafe 12, en uzun mesafe ise 30 lira olacak şekilde belirlendi. Yolcular, akıllı telefonlarıyla otobüslerin geliş-gidiş saatlerini takip edebilecek.

Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım seçenekleri...

BİLETLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Havalimanı yolcularının konforlu ve hızlı seyahat etmesi için güzergahlar belirlenirken raylı sistem, deniz ulaşımı ve toplu ulaşım araçlarına yakınlığı dikkate alındı. İki aylık süreçte yüzde 50 indirim uygulanacak "Havaist" otobüslerinde internete bağlanma imkanı da olacak.

Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım seçenekleri...

Ocak ayından itibaren tam kapasite ile çalışması beklenen 'na kentin 18 noktasından 150 otobüsle seyahat imkanı sağlanması amaçlanıyor. Özel araçlı yolcular Avrupa Yakası'ndan havalimanına geliş ve gidiş için TEM Otoyolu'ndaki çeşitli bağlantı noktalarını kullanabilecek.

Yarından itibaren başlıyor, Yüzde 50 indirimli! İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım seçenekleri...

Havalimanına ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi de trafiğe açıldı. İsteyen yolcular, bu yolu kullanabilecek. Asya yakasından gelecek araçlı yolcular ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak, havalimanına rahatlıkla ulaşabilecek. Özel araçları ile havalimanına gelen yolcular, 30 Aralık'a kadar terminal otoparkından ücretsiz faydalanabilecek.

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