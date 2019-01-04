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Yarıyılda "şifalı" tatilin adresi! Yüzde 90'ı şimdiden doldu...

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 04.01.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 12:43
Yarıyılda şifalı tatilin adresi! Yüzde 90'ı şimdiden doldu...

Beyaz travertenleri, binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden , yarıyıl tatilinde termal sularda şifa arayanların ilgi odağı oluyor.

Yarıyılda şifalı tatilin adresi! Yüzde 90'ı şimdiden doldu...

Ege Bölgesi'nin önemli kentlerinden 'de kış turizmi, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve yamaç paraşütü, kayak, balon gibi heyecan dolu aktivitelerinin yanı sıra şifalı sularıyla bir hayli hareketli geçiyor.

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Yarıyılda şifalı tatilin adresi! Yüzde 90'ı şimdiden doldu...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "beyaz cennet" Pamukkale de ziyaretçilerin vazgeçemediği turistik mekanların başında geliyor.

Yarıyılda şifalı tatilin adresi! Yüzde 90'ı şimdiden doldu...

Tatil için 'yi tercih edenler, farklı içerikte program yapabilme imkanına sahip olabiliyor.

Yarıyılda şifalı tatilin adresi! Yüzde 90'ı şimdiden doldu...

Bölgedeki binlerce yıl öncesinden kalan antik kentleri ziyaret eden misafirler, traverten, mağara, şelale gibi doğal güzellikleri görme imkanı buluyor ayrıca yöreye özgü lezzetleri tadıp tarihi çarşılarda alışveriş yapma fırsatı yakalıyor.

Yarıyılda şifalı tatilin adresi! Yüzde 90'ı şimdiden doldu...

Kayak, yamaç paraşütü, balon gibi tatillerinde sıra dışı programlara katılmak isteyenler de 'de aradığı heyecanı bulabiliyor.

Yarıyılda şifalı tatilin adresi! Yüzde 90'ı şimdiden doldu...

Antik çağlardan bu yana şifa merkezi olarak görülen kentte, termal kaynaklara gösterilen talep dolayısıyla otellerin yarıyıl tatilindeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

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