Yarıyılda "şifalı" tatilin adresi! Yüzde 90'ı şimdiden doldu...

Beyaz travertenleri, binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Denizli, yarıyıl tatilinde termal sularda şifa arayanların ilgi odağı oluyor. Ege Bölgesi'nin önemli kentlerinden Denizli'de kış turizmi, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve yamaç paraşütü, kayak, balon gibi heyecan dolu aktivitelerinin yanı sıra şifalı sularıyla bir hayli hareketli geçiyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale de ziyaretçilerin vazgeçemediği turistik mekanların başında geliyor. Tatil için Denizli'yi tercih edenler, farklı içerikte program yapabilme imkanına sahip olabiliyor. Bölgedeki binlerce yıl öncesinden kalan antik kentleri ziyaret eden misafirler, traverten, mağara, şelale gibi doğal güzellikleri görme imkanı buluyor ayrıca yöreye özgü lezzetleri tadıp tarihi çarşılarda alışveriş yapma fırsatı yakalıyor. Kayak, yamaç paraşütü, balon gibi tatillerinde sıra dışı programlara katılmak isteyenler de Denizli'de aradığı heyecanı bulabiliyor. Antik çağlardan bu yana şifa merkezi olarak görülen kentte, termal kaynaklara gösterilen talep dolayısıyla otellerin yarıyıl tatilindeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.