Yeni Zigana Tüneli'nde yüzde 60 seviyesine yaklaşıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde herkesin olağanüstü bir gayretle çalıştığını ifade eden Vali Taşbilek, "İki yönden de Karayolları teknik ekiplerimizin kontrolünde büyük bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalarda desteği olan ve Zigana Tünelinin bölgemize kazandırılması noktasında çok büyük emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Karayolları Bölge Müdürümüze ve bu projeyi yürüten Cengiz İnşaatın değerli yöneticilerine, şantiyemizin değerli sorumlusuna, buradaki tüm teknik personel ve işçilere tekraren teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.