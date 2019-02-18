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  • Yerli bomba imha robotu "Ertuğrul" İstanbul'da görev başında!

"" 'da görev başında!

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilip üretilen ' Bomba İmha Robotu' ile 'da 120 şüpheli pakete müdahalede bulunuldu.

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Giriş Tarihi: 18.02.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 11:55
Yerli bomba imha robotu Ertuğrul İstanbul'da görev başında!

Bomba İmha Robotu, Türkiye'nin pek çok ilinde olduğu gibi 'da da kullanılıyor.

Yerli bomba imha robotu Ertuğrul İstanbul'da görev başında!

2018 yılında ASELSAN tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) teslim edilen robotlardan 3'ü 'da görev yapıyor.

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Yerli bomba imha robotu Ertuğrul İstanbul'da görev başında!

Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri'nin ' Bomba İmha Robotu' ile temsili olarak içinde patlayıcı bulunan şüpheli bir pakete yaptıkları müdahale kaydedildi.

Yerli bomba imha robotu Ertuğrul İstanbul'da görev başında!

120'DEN FAZLA ŞÜPHELİ PAKETE MÜDEHALE EDİLDİ

El yapımı patlayıcıları zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için tasarlanan ' Bomba İmha Robotu" yaklaşık 85 kilo ağırlığında su geçirmeyen bir gövdeye sahip.

Yerli bomba imha robotu Ertuğrul İstanbul'da görev başında!

Aralıksız 4 saatin üzerinde çalışan ve yaklaşık 30 santimetreye kadar da su birikintisinden de geçebilen bomba imha robotu, -20 ile 69 santigrat derece sıcaklık aralığında çalışabiliyor.

Yerli bomba imha robotu Ertuğrul İstanbul'da görev başında!

Hareket sistemine eklenen özel bir mekanizmayla her türlü arazi ve yüzeyde yüksek hareket yeteneğiyle robot, kolunun yaklaşık 2 metreye kadar uzamasıyla kullanılabiliyor.

Yerli bomba imha robotu Ertuğrul İstanbul'da görev başında!

Bomba imha uzmanı polisler, ''un ön ve arka kısmında bulunan yol görüş, nişan ve kıskaç kameralarından, şüpheli paketleri yüksek çözünürlükte gerçek zamanlı olarak kontrol konsolundan izliyor, kayıt alabiliyor.

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