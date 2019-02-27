Yerli sürücüsüz elektrikli araç " Otomod" yola çıkmaya hazır!

Araçta sensör ve kameraların bulunduğunu ifade eden Odabaşı, "Bu sayede yaya ve araçları algılayacak ayrıca kendi konumunu belirleyecek. Otomod'un gelecekte üniversite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla kullanılmasını planlıyoruz." diye konuştu.