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Yerli sürücüsüz elektrikli araç " " yola çıkmaya hazır!

Teknoloji şirketleri ile tarafından geliştirilen yerli sürücüsüz elektrikli araç "", yola çıkmaya hazır hale getirildi.

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 27.02.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 13:58
Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod yola çıkmaya hazır!

() ARI Teknokent'te faaliyet gösteren ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunan tarafından geliştirilen otonom (sürücüsüz) aracın test prototipi, yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu İzmir'de başarıyla tamamlandı.

Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod yola çıkmaya hazır!

Genel Müdürü Kerem Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda trendin otonomiye doğru olduğunu söyledi.

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Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod yola çıkmaya hazır!

Hazırladıkları, "Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli Otonom Taşıt" projesine 'tan hibe desteği aldıklarını belirten Odabaşı, "Projemizin önemli aşaması olan test prototipimizi çıkarmayı başardık. Bu test aracı dijital sürüş kontrolü ve otonom özelliklerin yol sürüş denemeleriyle beraber geliştirilmesi için üretildi. Dolayısıyla ergonomi ve görsellik gibi özellikler sonraki prototipe saklandı." dedi.

Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod yola çıkmaya hazır!

"YAYA VE ARAÇLARI ALGILAYACAK"

'un gelecek hafta Maslak Kampüsü'nde kullanılmaya başlanacağını dile getiren Odabaşı, aracın ilk etapta kampüs güzergahında veri toplayacağını söyledi.

Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod yola çıkmaya hazır!

Araçta sensör ve kameraların bulunduğunu ifade eden Odabaşı, "Bu sayede yaya ve araçları algılayacak ayrıca kendi konumunu belirleyecek. 'un gelecekte üniversite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla kullanılmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod yola çıkmaya hazır!

Odabaşı, araçtaki kontrol yazılımlarının yerli olduğuna dikkati çekti.

Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod yola çıkmaya hazır!

markasıyla yola çıktıklarını belirten Odabaşı, "Veri toplama aşamasının tamamlanmasıyla araç üzerindeki son düzenlemeleri yapmış olacağız. Böylece üreteceğimiz yeni prototipin lansmanını 2019 Ekim'de Almanya'daki fuarda yapacağız. Aracımızı da tüm dünyaya tanıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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