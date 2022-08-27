Giriş Tarihi: 27.08.2022 11:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
11:35
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Sörloth transferinde gelişme! Fenerbahçe istemişti...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer sezonunun hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de gözler yeni bir golcü transferinde... Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda adımlarını atan yönetim, yıldız oyuncu için gelen transfer teklifini değerlendirirken diğer yandan Alexander Sörloth hamlesinde gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...