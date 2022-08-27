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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Sörloth transferinde gelişme! Fenerbahçe istemişti...
Giriş Tarihi: 27.08.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 11:35

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Sörloth transferinde gelişme! Fenerbahçe istemişti...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer sezonunun hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de gözler yeni bir golcü transferinde... Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda adımlarını atan yönetim, yıldız oyuncu için gelen transfer teklifini değerlendirirken diğer yandan Alexander Sörloth hamlesinde gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Sörloth transferinde gelişme! Fenerbahçe istemişti...

Transfer sezonunun hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor. Jorge Jesus'un takımda düşünmediği oyuncuların geleceği de netleşmeye başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Sörloth transferinde gelişme! Fenerbahçe istemişti...

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK, Rennes ve Dynamo Kiev takımlarıyla B Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçını 8 Eylül'de Dynamo Kiev ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Sörloth transferinde gelişme! Fenerbahçe istemişti...

Transfer sezonunun bitmesine günler kala bir golcü daha almak istediklerini belirten Teknik Direktör Jorge Jesus yeni bir transferin de müjdesini vermişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Sörloth transferinde gelişme! Fenerbahçe istemişti...

TIAGO ÇUKUR'A TALİP ÇIKTI

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyuncuların da geleceği belli oluyor. Geçtiğimiz aylarda Watford'dan transfer edilen Tiago Çukur'a talip çıktı. Genç oyuncu için Belçika 2. Lig ekibi Beerschot talip oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Sörloth transferinde gelişme! Fenerbahçe istemişti...

1 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ

Fransız basınında yer alan habere göre; Belçika 2. Lig ekibi Beerschot'un, sarı lacivertlilerin yeni genç santrforunu kiralamak istediği belirtildi. Belçika ekibinin, Fenerbahçe'de kadro derinliği sebebiyle oynama şansı zorlaşan genç oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için temaslara başladığı kaydedildi.

GELİŞİMİ İÇİN KİRALANACAK

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de oyuncuyu gelişimi için başka bir takıma kiralamayı düşündüğü bildirilmişti.

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