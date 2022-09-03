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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferi kapattı derken dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar büyük heyecana kapıldı…
Giriş Tarihi: 03.09.2022 19:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:08

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferi kapattı derken dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar büyük heyecana kapıldı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligin ilk 4 haftasında 7 puan toplamayı başardı. Şampiyonluk yolunda iddialı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, yıllardır süre gelen hasretini dindirmek istiyor. Bu doğrultuda kadrosuna birçok ekleme yapan Kanarya, son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Batshuayi ile birlikte Fenerbahçe'nin transferi kapatması beklenirken İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. İşte son dakika haberleri…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferi kapattı derken dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar büyük heyecana kapıldı…

Son dakika haberleri… Futbolda son yıllarda şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda bu hasreti sona erdirmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferi kapattı derken dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar büyük heyecana kapıldı…

Sezon başında İsmail Kartal'ın yerine göreve gelen Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerde iddialı bir başlangıç yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferi kapattı derken dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar büyük heyecana kapıldı…

Ligde 7 puanı bulanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferi kapattı derken dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar büyük heyecana kapıldı…

Her iki kulvarda da sonuna kadar gitmek isteyen Fenerbahçe, transfer döneminde 10'un üzerinde yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferi kapattı derken dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar büyük heyecana kapıldı…

Son olarak forvet için geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi transfer eden Fenerbahçe'de yeni bir transfer beklenmiyordu.

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