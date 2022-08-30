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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaşmaya vardı! Yıldız oyuncu İmzaya geliyor...
Giriş Tarihi: 30.08.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 15:56

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaşmaya vardı! Yıldız oyuncu İmzaya geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de son maçında Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Bir golcü takviyesi yapmak isteyen Jorge Jesus ve yönetim, deneyimli hocanın da çok istediği oyuncuyla anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun kısa sürede İstanbul'a gelmesi ve imzayı atması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaşmaya vardı! Yıldız oyuncu İmzaya geliyor...

Süper Lig'de Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, ligdeki namağlup unvanını koruyamadı. Konyaspor karşısında Enner Valencia kırmızı kartlan oyundan atılmıştı. Oyuncu daha sonra sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak takımdan özür diledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaşmaya vardı! Yıldız oyuncu İmzaya geliyor...

Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala sarı-lacivertli takımdan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bir golcü daha istediğini ifade eden Teknik Direktör Jorge Jesus, transfer için taraftara müjdeyi vermişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaşmaya vardı! Yıldız oyuncu İmzaya geliyor...

GÖZLER YENİ TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Transfer sezonunda hücum bölgesine Joshua King, Joao Pedro, Emre Mor, Bruma gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler yeni golcü transferine çevrildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaşmaya vardı! Yıldız oyuncu İmzaya geliyor...

JORGE JESUS: "5 FORVET İSTİYORUM"

Fenerbahçe'de 4 forvet olmasına rağmen "5 forvet istiyorum" diyen teknik direktör Jorge Jesus'un talebiyle uzun zamandır çaba harcanan santrfor transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaşmaya vardı! Yıldız oyuncu İmzaya geliyor...

Sarı-lacivertlilerin listesinde 1 numara olan Alexander Sörloth'u, kulübü Leipzig önceki gün yeniden Real Sociedad'a kiraladı. Bunun üzerine F.Bahçeli kurmaylar, alternatiflere yönelerek forvet işini bitirmek için atağa kalktı.

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