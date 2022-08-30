Giriş Tarihi: 30.08.2022 15:54
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
15:56
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaşmaya vardı! Yıldız oyuncu İmzaya geliyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de son maçında Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Bir golcü takviyesi yapmak isteyen Jorge Jesus ve yönetim, deneyimli hocanın da çok istediği oyuncuyla anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun kısa sürede İstanbul'a gelmesi ve imzayı atması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...