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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Golcü oyuncu sürpriz hamle...
Giriş Tarihi: 31.08.2022 20:30 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:08

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Golcü oyuncu sürpriz hamle...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 8 Eylül'de bitecek olan transfer sezonunda sürpriz hamleler gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldız için bir süredir görüşmeler yapan PSG ve Galatasaray henüz anlaşmaya varamadı. Golcü transferi için Fransız basınından bomba bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin de dünya yıldızı için devreye girdiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Golcü oyuncu sürpriz hamle...

Transfer sezonunun bitmesine günler kala son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Transfer sezonunun hızlı takımlarından olan Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarına birçok önemli takviyeler yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Golcü oyuncu sürpriz hamle...

Okan Buruk'u teknik direktörlük koltuğuna getiren G.Saray yönetimi, hocanın istekleri doğrultusunda transferlerini yaptı. Mertens, Torreira, Oliveira ve Seferovic gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray'da hedef Mauro Icardi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Golcü oyuncu sürpriz hamle...

G.SARAY ICARDI'Yİ İKNA ETTİ

PSG ile görüşmelerini devam ettiren sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızı ikna etme aşamasında ve bu transfer için sona gelindiği iddia edilmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Golcü oyuncu sürpriz hamle...

F.BAHÇE'DE GÖZLER YENİ GOLCÜ TRANSFERİNDE

Fenerbahçe cephesinde ise Jorge Jesus, bir golcü transferi yapmak istediklerini ifade etmişti. Yönetim, hocanın istekleri doğrultusunda adımlarını atmaya devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Golcü oyuncu sürpriz hamle...

FRANSIZ BASININDAN F.BAHÇE BOMBASI

Fransız basınından L'Equipe, Mauro Icardi transferi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Galatasaray ile henüz anlaşmaya varan PSG'nin Icardi için gelecek olan diğer teklifleri de değerlendirmeye geçtiği ifade ediliyor.

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