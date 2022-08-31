Giriş Tarihi: 31.08.2022 20:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
10:08
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Golcü oyuncu sürpriz hamle...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 8 Eylül'de bitecek olan transfer sezonunda sürpriz hamleler gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldız için bir süredir görüşmeler yapan PSG ve Galatasaray henüz anlaşmaya varamadı. Golcü transferi için Fransız basınından bomba bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin de dünya yıldızı için devreye girdiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...