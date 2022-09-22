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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! Vitor Pereira detayı...
Giriş Tarihi: 22.09.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 10:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! Vitor Pereira detayı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! Vitor Pereira'nın hediyesiydi Jorge Jesus yönetiminde bambaşka bir kimliğe bürünen ve şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, rakiplerine adeta sahayı dar ediyor. Vitor Pereira döneminde takıma transfer edilen, Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Avrupa'nın zirvesine çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Avrupa’nın zirvesinde! Vitor Pereira detayı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! Vitor Pereira'nın hediyesiydi Jorge Jesus yönetiminde bambaşka bir kimliğe bürünen ve şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, rakiplerine adeta sahayı dar ediyor. Vitor Pereira döneminde takıma transfer edilen, Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Avrupa'nın zirvesine çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Avrupa’nın zirvesinde! Vitor Pereira detayı...

Bu sezon Fenerbahçe'nin oyunundaki en çok göze batan unsurlardan birisi de ön alan presi...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Avrupa’nın zirvesinde! Vitor Pereira detayı...

Son olarak 5-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika boyunca bıkmadan, usanmadan pres yapan Sarı-Lacivertliler müthiş mücadelesiyle taraftarlarını fazlasıyla mutlu etmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Avrupa’nın zirvesinde! Vitor Pereira detayı...

Fenerbahçe'nin bu öldürücü presinin en önemli parçalarından birisi de Miguel Crespo...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Avrupa’nın zirvesinde! Vitor Pereira detayı...

Yetenekli oyuncu, geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde yakaladığı büyük çıkışı İsmail Kartal ile devam ettirmişti.

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