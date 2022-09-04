Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde Kayserispor'u sahasında konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarlarının da desteğiyle sahadan 2-0 galip ayrılarak ligdeki 3. galibiyetini almayı başardı. Joao Pedro ve Joshua King'in iyi performansıyla zafere ulaşan Fenerbahçe, puanını 10'a yükseltti. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyetinin ardından usta yazarlar dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte detaylar...