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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'deki galibiyetin ardından dikkat çeken sözler! "Rezalet bir yemek gelmiş gibi..."
Giriş Tarihi: 04.09.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 10:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy'deki galibiyetin ardından dikkat çeken sözler! "Rezalet bir yemek gelmiş gibi..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde Kayserispor'u sahasında konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarlarının da desteğiyle sahadan 2-0 galip ayrılarak ligdeki 3. galibiyetini almayı başardı. Joao Pedro ve Joshua King'in iyi performansıyla zafere ulaşan Fenerbahçe, puanını 10'a yükseltti. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyetinin ardından usta yazarlar dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’deki galibiyetin ardından dikkat çeken sözler! Rezalet bir yemek gelmiş gibi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde Kayserispor'u sahasında konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarlarının da desteğiyle sahadan 2-0 galip ayrılarak ligdeki 3. galibiyetini almayı başardı. Joao Pedro ve Joshua King'in iyi performansıyla zafere ulaşan Fenerbahçe, puanını 10'a yükseltti. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyetinin ardından usta yazarlar dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’deki galibiyetin ardından dikkat çeken sözler! Rezalet bir yemek gelmiş gibi...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’deki galibiyetin ardından dikkat çeken sözler! Rezalet bir yemek gelmiş gibi...

Maçı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ligdeki 3. galibiyetini elde etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’deki galibiyetin ardından dikkat çeken sözler! Rezalet bir yemek gelmiş gibi...

Yeni transfer Joao Pedro'nun ilk kez ilk 11'de çıkıp ilk golünü attığı maçın ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadıköy’deki galibiyetin ardından dikkat çeken sözler! Rezalet bir yemek gelmiş gibi...

SABAH Spor yazarları, Kadıköy'de oynanan maçı değerlendirirken, Fenerbahçeli yıldızlar için övgü dolu sözler sarf ettiler. Usta kalemler ayrıca, dikkat çeken eleştirilerde de bulundular.

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