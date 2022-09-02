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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Forvet için son aday bir başka dünya devinden...
Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 09:08

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Forvet için son aday bir başka dünya devinden...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvet transferinin bir türlü gerçekleşmemesi kriz yarattı. Sörloth'un Real Sociedad'a gitmesinin ardından uzun süre görüşülen Maxi Gomez de Trabzonspor'a imza attı. İcardi ile ilgilenilse de ondan da sonuç çıkmadı. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu kez Bayern Münih'le yıldız futbolcu için temas kurdu. İşte transferde yaşananlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kriz büyüyor! Forvet için son aday bir başka dünya devinden...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvet transferinin bir türlü gerçekleşmemesi kriz yarattı. Sörloth'un Real Sociedad'a gitmesinin ardından uzun süre görüşülen Maxi Gomez de Trabzonspor'a imza attı. İcardi ile ilgilenilse de ondan da sonuç çıkmadı. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu kez Bayern Münih'le yıldız futbolcu için temas kurdu. İşte transferde yaşananlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kriz büyüyor! Forvet için son aday bir başka dünya devinden...

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un talebiyle bir santrfor daha kadrosuna katmaya çalışırken, beklenen golcünün gelmemesi stresi her geçen gün artırıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kriz büyüyor! Forvet için son aday bir başka dünya devinden...

Listedeki ilk hedef olan Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a gitmesi sonrası sarı-lacivertliler diğer hedeflere yönelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kriz büyüyor! Forvet için son aday bir başka dünya devinden...

GOMEZ TRABZON'A, ICARDI G.SARAY'A...

Uzun süre görüşülen Maxi Gomez'in de Trabzonspor'a kaptırılmasının ardından Fransız medyası, sarı-lacivertlilerin de ilgilendiği Mauro İcardi'nin G.Saray'a yakın olduğunu duyurmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kriz büyüyor! Forvet için son aday bir başka dünya devinden...

Hatta Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın İstanbul'da oturacağı boğaz manzaralı evi bile seçtiği öne sürülmüştü.

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