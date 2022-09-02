Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvet transferinin bir türlü gerçekleşmemesi kriz yarattı. Sörloth'un Real Sociedad'a gitmesinin ardından uzun süre görüşülen Maxi Gomez de Trabzonspor'a imza attı. İcardi ile ilgilenilse de ondan da sonuç çıkmadı. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu kez Bayern Münih'le yıldız futbolcu için temas kurdu. İşte transferde yaşananlar...