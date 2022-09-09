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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'tan maç sonrası şok tepki! O ismin üzerine yürüdü
Giriş Tarihi: 09.09.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 09:48

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'tan maç sonrası şok tepki! O ismin üzerine yürüdü

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Başta kaleci Bushchan olmak üzere Ukrayna ekibinin tüm futbolcuları, 1-1'lik beraberliğin ardından zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunurken, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ise bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte sahaya koştu ve çok konuşulacak bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan maç sonrası şok tepki! O ismin üzerine yürüdü

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Başta kaleci Bushchan olmak üzere Ukrayna ekibinin tüm futbolcuları, 1-1'lik beraberliğin ardından zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunurken, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ise bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte sahaya koştu ve çok konuşulacak bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan maç sonrası şok tepki! O ismin üzerine yürüdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan maç sonrası şok tepki! O ismin üzerine yürüdü

Sarı-Lacivertliler ilk yarıyı Diego Rossi'nin asistinde Gustavo Henrique'nin kafa golüyle 1-0 önde kapattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan maç sonrası şok tepki! O ismin üzerine yürüdü

63'te Dinamo Kiev Tsygankov ile beraberlik golünü attıktan sonra Ukrayna ekibinin tüm futbolcuları deyim yerindeyse yerden kalkmak bilmedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’tan maç sonrası şok tepki! O ismin üzerine yürüdü

Başta kaleci Georgiy Bushchan olmak üzere takım halinde sürekli olarak vakit geçirmeye yönelik hareketler yaptılar.

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