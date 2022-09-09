Giriş Tarihi: 09.09.2022 09:48
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
09:48
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'tan maç sonrası şok tepki! O ismin üzerine yürüdü
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Başta kaleci Bushchan olmak üzere Ukrayna ekibinin tüm futbolcuları, 1-1'lik beraberliğin ardından zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunurken, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ise bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte sahaya koştu ve çok konuşulacak bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...