Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, transfer dönemini hareketli geçirmişti. Son olarak forvet bölgesine Michy Batshuayi'yi transfer eden sarı-lacivertliler, transferi Belçikalı yıldızla kapatmıştı. Sezona taraftarlarını mutlu eden bir performansla başlayan Fenerbahçe'de, birkaç gün içinde iki ayrılık daha yaşanabilir. İşte ayrıntılar...