Giriş Tarihi: 12.09.2022 14:14
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
14:14
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemi bitse de Fenerbahçe 2 ismi gönderiyor! İşte yeni adresleri...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, transfer dönemini hareketli geçirmişti. Son olarak forvet bölgesine Michy Batshuayi'yi transfer eden sarı-lacivertliler, transferi Belçikalı yıldızla kapatmıştı. Sezona taraftarlarını mutlu eden bir performansla başlayan Fenerbahçe'de, birkaç gün içinde iki ayrılık daha yaşanabilir. İşte ayrıntılar...