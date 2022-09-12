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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemi bitse de Fenerbahçe 2 ismi gönderiyor! İşte yeni adresleri...
Giriş Tarihi: 12.09.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 14:14

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemi bitse de Fenerbahçe 2 ismi gönderiyor! İşte yeni adresleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, transfer dönemini hareketli geçirmişti. Son olarak forvet bölgesine Michy Batshuayi'yi transfer eden sarı-lacivertliler, transferi Belçikalı yıldızla kapatmıştı. Sezona taraftarlarını mutlu eden bir performansla başlayan Fenerbahçe'de, birkaç gün içinde iki ayrılık daha yaşanabilir. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemi bitse de Fenerbahçe 2 ismi gönderiyor! İşte yeni adresleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, transfer dönemini hareketli geçirmişti. Son olarak forvet bölgesine Michy Batshuayi'yi transfer eden sarı-lacivertliler, transferi Belçikalı yıldızla kapatmıştı. Sezona taraftarlarını mutlu eden bir performansla başlayan Fenerbahçe'de, birkaç gün içinde iki ayrılık daha yaşanabilir. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemi bitse de Fenerbahçe 2 ismi gönderiyor! İşte yeni adresleri...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasını bay geçen Fenerbahçe, Türkiye'de transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen bazı çalışmalarını devam ettiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemi bitse de Fenerbahçe 2 ismi gönderiyor! İşte yeni adresleri...

Transferin son günlerinde eski Beşiktaşlı Michy Batshuayi'nin bonservisini alan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un tüm isteklerini yerine getirmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemi bitse de Fenerbahçe 2 ismi gönderiyor! İşte yeni adresleri...

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Filip Novak, Bruma ve Mauricio Lemos'a lisans çıkarılmadığını duyurmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemi bitse de Fenerbahçe 2 ismi gönderiyor! İşte yeni adresleri...

"HİÇBİR OLUMSUZLUK YOK"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemişlerdir. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır.

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