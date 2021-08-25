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Haberler Galeri En İyi Jackie Chan Filmleri - Uzak Doğu'nun Yıldızı Jackie Chan'in En Sevilen Filmleri Listesi 2021
Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:33

En İyi Jackie Chan Filmleri - Uzak Doğu'nun Yıldızı Jackie Chan'in En Sevilen Filmleri Listesi 2021

Dünyada 7'den 77'ye herkesin çok sevdiği, aksiyon filmlerinin değişmez ismi olan Jackie Chan, çarpıcı hareketleri ve sempatik tavırları ile büyük başarılara imza atmış bir aktördür. 1954 yılında Hong Kong'ta doğan Jackie Chan, aynı zamanda bir müzisyendir. Uzun yıllar aktörlük yapan Chan'in ismini bilmeyen kimse yoktur. Uzak Doğu'nun yıldızı Jackie Chan'in en sevilen filmlerini sizler için derledik.

En İyi Jackie Chan Filmleri - Uzak Doğu’nun Yıldızı Jackie Chan’in En Sevilen Filmleri Listesi 2021

Aksiyon dolu filmleri ile izleyicilerde büyük heyecan yaratan Jackie Chan filmleri, IMDb'de çok yüksek puanlar almıştır. Tam bir dövüş ustası olan Chan, filmlerinde Taekwondo, Hapkido ve Çin dövüş sanatlarını filmlerinde inanılmaz koreografiler ile seyircilere yansıtmaktadır.

En İyi Jackie Chan Filmleri - Uzak Doğu’nun Yıldızı Jackie Chan’in En Sevilen Filmleri Listesi 2021

BİTİRİM İKİLİ

1999 senesinde vizyona giren Bitirim İkili (Rush Hour) en iyi Jackie Chan filmleri arasında yer almaktadır. Başrollerini Jackie Chan, Chris Tucker ve Tom Wilkinson'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini ise Brett Ratner üstlenmiştir.

KONUSU

Dedektif Lee, Hong Kong polis departmanının başarılı elemanlarından biridir. Son görevinde Çin kültüründe önemli bir yeri olan bir hazineyi hırsızların elinden kurtaran Lee, milli kahraman olarak addedilmiştir. Bu olaydan kısa bir zaman sonra gizli bir görev verilen Lee, Amerika'ya gidip Çin konsolosu'nun kaçırılan kızını bulacaktır. Lee için oldukça önemli olan bu görev, Lee'ye göz kulak olması adına gönderilmiş olan James Carter'ın gelmesi ile birlikte birçok talihsizlik ile dolu eğlenceli bir macera haline gelecektir.

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En İyi Jackie Chan Filmleri - Uzak Doğu’nun Yıldızı Jackie Chan’in En Sevilen Filmleri Listesi 2021

ÇİN FALI

Jackie Chan'in hem yazdığı hem yönettiği Çin Falı'nın (Chinese Zodiac) başrollerini Jackie Chan, Oliver Platt ve Shu Qi paylaşmaktadır. Jackie Chan dövüş filmleri arasında yer alan filmin aksiyonu son derece yüksek seviyededir. Filmin IMDb puanı ise 6,1'dir.

KONUSU

Çin Falı, Uzakdoğu'nun mistik ögelerini izleyicilerine sunmaktadır. 1860 senesinde düşman ekipleri Çin İmparatorluğu'na ait yaz sarayında yer alan ve Chinese Zodiac adı verilen 12 bronz hayvanın heykelini ele geçirmiştir. Asian Hawk ise, uzun seneler sonrasında, 12 bronz heykeli bulup Çin'e geri getirmek ile görevlendirilmiştir. Hawk, Çinli bir öğrenci ve Parisli bir kadın ile beraber çıktığı bu yolculukta birçok engel ile karşılaşacaktır ve ne olursa olsun bu görevi başarı ile tamamlamaya çalışacaktır.

En İyi Jackie Chan Filmleri - Uzak Doğu’nun Yıldızı Jackie Chan’in En Sevilen Filmleri Listesi 2021

ALTIN YUMRUK İSTANBUL'DA

Teddy Chan'in yönetmenliğini üstlendiği Altın Yumruk İstanbul'da'nın senaryosunu ise Ivy Ho yazmıştır. Jackie Chan'in başrollerini Eric Tsang ve Vivian Hsu ile paylaştığı film, özellikle ülkemizde en çok izlenen Jackie Chan filmleri arasında yer almaktadır. Altın Yumruk İstanbul'da'nın IMDb puanı ise 5,9'dur.

KONUSU

Bei, hayatının oldukça sıkıcı ve monoton olduğunu düşündüğü için eğlence aramaya başlar. Bir gün, içgüdülerini dinler ve şüpheli olduğunu düşündüğü 2 adamı takip etmeye başlar. Bu adamların kuyumcu soymaya hazırlandığını fark eden Bei, harekete geçerek adamların planını ortaya çıkartır. Kuyumcu hırsızlarını yakalayan Bei'nin bu hamlesi, medyanın onu kahramanlaştırmasına neden olur. Bei'yi gören özel dedektif Liu ise bu adamın çok zengin bir iş adamının seneler önce kaybettiği oğlu olduğunu düşünür.

Gerçek ailesini bulmak için Kore'ye yola çıka Bei, aslında gizli bir ajan olan babasının senelerdir Bei'nin hayalini kurduğu yaşama sahip olduğunu öğrenir. Ancak Bei'nin babası artık çok yaşlıdır ve ölmek üzeredir. Babası, ölmeden önce hem ne kadar cesur olduğunu anlayabilmek hem de biraz para kazanabilmesi için Bei'yi gizli bir göbeğin tam merkezine yerleştirir. Bei, bu kedi – fare oyununun sonunda kendini Türkiye'de bulur. Bei'nin burada başı Türk polisi ve uyuşturucu mafyası ile belaya girecektir.

En İyi Jackie Chan Filmleri - Uzak Doğu’nun Yıldızı Jackie Chan’in En Sevilen Filmleri Listesi 2021

JACKİE CHAN'İN KAÇ TANE FİLMİ VAR?

Jackie Chan, sadece bir aktör değil aynı zamanda yönetmen, yapımcı ve senaristtir. 1954 senesinde doğan ünlü aktör, 1962 senesinden günümüze kadar yüzün üzerinde filmde yer almıştır.

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