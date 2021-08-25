En İyi Jackie Chan Filmleri - Uzak Doğu’nun Yıldızı Jackie Chan’in En Sevilen Filmleri Listesi 2021

ALTIN YUMRUK İSTANBUL'DA

Teddy Chan'in yönetmenliğini üstlendiği Altın Yumruk İstanbul'da'nın senaryosunu ise Ivy Ho yazmıştır. Jackie Chan'in başrollerini Eric Tsang ve Vivian Hsu ile paylaştığı film, özellikle ülkemizde en çok izlenen Jackie Chan filmleri arasında yer almaktadır. Altın Yumruk İstanbul'da'nın IMDb puanı ise 5,9'dur.

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Bei, hayatının oldukça sıkıcı ve monoton olduğunu düşündüğü için eğlence aramaya başlar. Bir gün, içgüdülerini dinler ve şüpheli olduğunu düşündüğü 2 adamı takip etmeye başlar. Bu adamların kuyumcu soymaya hazırlandığını fark eden Bei, harekete geçerek adamların planını ortaya çıkartır. Kuyumcu hırsızlarını yakalayan Bei'nin bu hamlesi, medyanın onu kahramanlaştırmasına neden olur. Bei'yi gören özel dedektif Liu ise bu adamın çok zengin bir iş adamının seneler önce kaybettiği oğlu olduğunu düşünür.

Gerçek ailesini bulmak için Kore'ye yola çıka Bei, aslında gizli bir ajan olan babasının senelerdir Bei'nin hayalini kurduğu yaşama sahip olduğunu öğrenir. Ancak Bei'nin babası artık çok yaşlıdır ve ölmek üzeredir. Babası, ölmeden önce hem ne kadar cesur olduğunu anlayabilmek hem de biraz para kazanabilmesi için Bei'yi gizli bir göbeğin tam merkezine yerleştirir. Bei, bu kedi – fare oyununun sonunda kendini Türkiye'de bulur. Bei'nin burada başı Türk polisi ve uyuşturucu mafyası ile belaya girecektir.