En İyi Kovboy Filmleri - Bir Zamanların Efsanesi Eski Amerikan Kovboy Filmleri

İyi, Kötü, Çirkin (1966) – IMDB 8,8

Bir İtalyan filmi olan İyi, Kötü, Çirkin en iyi kovboy filmleri dendiğinde ilk akla gelen filmlerden biridir. Günümüzde dahi bu filmi, filmin müziklerini ve harika oyuncularını bilmeyen çok az insan vardır. Clint Eastwood'un büyüleyici oyunculuğunu izlediğimiz bu filmde ünlü yönetmen Sergio Leone western kovboy filmlerine yeni bir bakış açısı getirerek spagetti western alt türünü yaratmıştır.

Filmin konusundan kısaca bahsedecek olursak;

Üç silah arkadaşının yaşadıklarını konu alan bir filmdir. Ortak hedefe doğru fakat farklı nedenlerle hareket eden bu üç arkadaşın yaşadıkları konu ediliyor. Amerikan iç savaşını bir araç olarak kullanan bu üç kişinin maceraları günümüzde hala büyük bir keyifle izlenmektedir.