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Haberler Galeri En İyi Kovboy Filmleri - Bir Zamanların Efsanesi Eski Amerikan Kovboy Filmleri
Giriş Tarihi: 20.08.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 17:06

En İyi Kovboy Filmleri - Bir Zamanların Efsanesi Eski Amerikan Kovboy Filmleri

Birçok ailenin bir pazar kahvaltısında izlenmiş kovboy filmi anısı vardır. Evin babası her pazar kahvaltı hazırlanırken kovboy filmini açar ve tüm aile 7'den 70'e bu filmi izler. Bir zamanların soluksuz izlenen filmleri arasında kovboy filmleri ne kadar zaman geçerse geçsin asla eskimeyen filmlerdendir. İşte IMDB puanı sırasına göre en iyi eski Amerikan kovboy filmleri

En İyi Kovboy Filmleri - Bir Zamanların Efsanesi Eski Amerikan Kovboy Filmleri

Herkesin en iyisinin her konuda farklı olduğu gibi herkesin en iyi kovboy filmi de farklıdır. Bazı efsaneler unutulmazlar arasına girse de gerçek tutkunlar her zaman en güzel kovboy filmleri konusunda fikir ayrılıklarına düşmektedir. İşte sinemaseverlerin beğenisini kazanmış ve IMDB sırasına göre hazırlanmış en iyi kovboy filmleri.

En İyi Kovboy Filmleri - Bir Zamanların Efsanesi Eski Amerikan Kovboy Filmleri

İyi, Kötü, Çirkin (1966) – IMDB 8,8

Bir İtalyan filmi olan İyi, Kötü, Çirkin en iyi kovboy filmleri dendiğinde ilk akla gelen filmlerden biridir. Günümüzde dahi bu filmi, filmin müziklerini ve harika oyuncularını bilmeyen çok az insan vardır. Clint Eastwood'un büyüleyici oyunculuğunu izlediğimiz bu filmde ünlü yönetmen Sergio Leone western kovboy filmlerine yeni bir bakış açısı getirerek spagetti western alt türünü yaratmıştır.

Filmin konusundan kısaca bahsedecek olursak;

Üç silah arkadaşının yaşadıklarını konu alan bir filmdir. Ortak hedefe doğru fakat farklı nedenlerle hareket eden bu üç arkadaşın yaşadıkları konu ediliyor. Amerikan iç savaşını bir araç olarak kullanan bu üç kişinin maceraları günümüzde hala büyük bir keyifle izlenmektedir.

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En İyi Kovboy Filmleri - Bir Zamanların Efsanesi Eski Amerikan Kovboy Filmleri

Bir Zamanlar Batıda (1960) – IMDB 8,5

Western kovboy filmlerinin en büyük örneklerinden biri olan Bir Zamanlar Batıda filmi aynı zamanda vahşi kovboy filmleri kategorisinde de geçmektedir. Unutulmayan western kovboy filmlerinden biri olan Bir Zamanlar Batıda filminin konusu ise şöyle;

Jill yeni evlendiği eşi Brett'in yanına gitmek üzere yola çıkar fakat aslında kocasının cenazesine gittiğini bilmiyordur. Jill kocasını öldüren kişiler tarafından yok edilmeye çalışılırken kendisini korumaya çalışan iki erkek arasında kalır.

En İyi Kovboy Filmleri - Bir Zamanların Efsanesi Eski Amerikan Kovboy Filmleri

Küçük Dev Adam (1970) – IMDB 7,6

Amerikan kovboy filmleri kategorisinde karşımıza çıkan bu western kovboy filmi, alışılmış kovboy filmleri aksine barındırdığı komedi ögeleri ile de dikkat çeken bir filmdir. Kısaca konusundan bahsedersek;

Klişe bir vahşi batı hayatının anlatılarak aslında vahşi batı efsanelerine komik ve alaycı bir dille yaklaşan bu film, 121 yaşındaki Jack Crabb isimli adamın çocukken kaçırılması ve yerliler tarafından büyütülmesini konu almaktadır.

En İyi Kovboy Filmleri - Bir Zamanların Efsanesi Eski Amerikan Kovboy Filmleri

Kasabadaki Yabancı (1973) – IMDB 7,5

Vahşi kovboy filmleri, kovboy filmlerinin olmazsa olmazıdır. Hızlı başlayan ve her dakikasının soluksuz izleneceği bu western kovboy filminin konusu ise şöyle;

Suçlularla dolu bir kasabada işlenen cinayet, tecavüz ve vahşet. Hapishaneden kaçan üç suçludan kasabayı korumaya çalışan yabancıyı izliyoruz.

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