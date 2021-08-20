En İyi Netflix Korku Filmleri 2021 - Netflix’de Yayınlanan En Güzel Korku Filmleri Önerileri Listesi

Filmler kimileri için vakit geçirme aracıyken, kimileri içinse bir tutkudur. Hangi tarafta olursak olalım filmlerin türleri de biz izleyiciler için oldukça önem taşıyor. Eğer ki siz de korku filmlerinden hoşlanan bir izleyicisiyseniz bu haber tam da size göre! Dünyanın en popüler dizi ve film platformu olan Netflix'de, pek çok korku filmi bulunuyor. Biz de bugünkü yazımızda Netflix'deki en iyi korku filmlerine yer verdik. Korkutucu, sürükleyici Netflix korku filmleri listemizde, birbirinden güzel film sizleri bekliyor. İşte En iyi Netflix ödüllü Korku Filmleri 2021