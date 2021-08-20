En İyi Netflix Korku Filmleri 2021 - Netflix’de Yayınlanan En Güzel Korku Filmleri Önerileri Listesi

Pandemi süreci ile birlikte evlerde geçirdiğimiz vakit normal zamana göre bir hayli arttı. Bu durumda dizi ve film gibi aktivitelere daha fazla vakit ayırmamıza neden oluyor. Özellikle korku filmleri her kesime hitap etmese de bazı kişilerin tutkusu konumunda bulunuyor. Bu noktada popüler uygulama Netflix'te birbirinden sürükleyici, korkutucu, ödüllü korku filmleri bulunuyor. Yerli ve yabancı korku filmleri izleyici kitlesinin ilgisini çekerken, biz de sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Netflix gerilim ve korku filmi önerilerine yer verdik.

EN İYİ NETFLİX KORKU FİLMLERİ 2021 | SÜRÜKLEYİCİ, ÜRKÜTÜCÜ, YERLİ KORKU FİLMİ ÖNERİLERİ

Kuşkusuz Netflix, hem Türkiye'de hem dünyada dizi ve film izleyicileri tarafından en çok tercih edilen dijital yayın platformu konumunda bulunuyor. Bu sebepten dolayı Netflix özel yapımları da izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Aşağıda bulunan listemizde, En iyi, yerli Netflix korku fimlerine ulaşabilir, ödüllü yapımları bulabilirsiniz…