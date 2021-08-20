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Haberler Galeri En İyi Netflix Korku Filmleri 2021 - Netflix'de Yayınlanan En Güzel Korku Filmleri Önerileri Listesi
Giriş Tarihi: 20.08.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 08:44

En İyi Netflix Korku Filmleri 2021 - Netflix'de Yayınlanan En Güzel Korku Filmleri Önerileri Listesi

Filmler kimileri için vakit geçirme aracıyken, kimileri içinse bir tutkudur. Hangi tarafta olursak olalım filmlerin türleri de biz izleyiciler için oldukça önem taşıyor. Eğer ki siz de korku filmlerinden hoşlanan bir izleyicisiyseniz bu haber tam da size göre! Dünyanın en popüler dizi ve film platformu olan Netflix'de, pek çok korku filmi bulunuyor. Biz de bugünkü yazımızda Netflix'deki en iyi korku filmlerine yer verdik. Korkutucu, sürükleyici Netflix korku filmleri listemizde, birbirinden güzel film sizleri bekliyor. İşte En iyi Netflix ödüllü Korku Filmleri 2021

En İyi Netflix Korku Filmleri 2021 - Netflix’de Yayınlanan En Güzel Korku Filmleri Önerileri Listesi

Pandemi süreci ile birlikte evlerde geçirdiğimiz vakit normal zamana göre bir hayli arttı. Bu durumda dizi ve film gibi aktivitelere daha fazla vakit ayırmamıza neden oluyor. Özellikle korku filmleri her kesime hitap etmese de bazı kişilerin tutkusu konumunda bulunuyor. Bu noktada popüler uygulama Netflix'te birbirinden sürükleyici, korkutucu, ödüllü korku filmleri bulunuyor. Yerli ve yabancı korku filmleri izleyici kitlesinin ilgisini çekerken, biz de sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Netflix gerilim ve korku filmi önerilerine yer verdik.

EN İYİ NETFLİX KORKU FİLMLERİ 2021 | SÜRÜKLEYİCİ, ÜRKÜTÜCÜ, YERLİ KORKU FİLMİ ÖNERİLERİ

Kuşkusuz Netflix, hem Türkiye'de hem dünyada dizi ve film izleyicileri tarafından en çok tercih edilen dijital yayın platformu konumunda bulunuyor. Bu sebepten dolayı Netflix özel yapımları da izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Aşağıda bulunan listemizde, En iyi, yerli Netflix korku fimlerine ulaşabilir, ödüllü yapımları bulabilirsiniz…

En İyi Netflix Korku Filmleri 2021 - Netflix’de Yayınlanan En Güzel Korku Filmleri Önerileri Listesi

The Bad Batch (2016)

Çıkış yaptığı sene tabiri caizse izleyicilerin beynini yakan The Bad Bitch, yamyam toplulukların hüküm sürdüğü Texas distopyasınında geçen film. Korku ve gerilim türündeki bu film, içerisinde ilginç bir aşk hikâyesini de barındırıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda 'Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız' filminden hatırladığımız Ana Lily Amirpour oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise im Carrey, Keanu Reeves ve Jason Momoa gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

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En İyi Netflix Korku Filmleri 2021 - Netflix’de Yayınlanan En Güzel Korku Filmleri Önerileri Listesi

Creep (2014)

İsmini çok da duyuramamış bir film olan Creep için ilk söyleyeceğimiz şey kesinlikle gündüz saatlerinde izlemelisiniz. Son yıllarda karşımıza çıkan en ciddi korku filmlerinden olan Creep filminin yönetmenlik koltuğunda Patrick Brice oturuyor. Bir videografiker olan Aaron kendisine gelen bir iş teklifini kabul eder. Ancak işi kabul ettikten sonra anlar ki müşteri hiç de özünde olduğu gibi biri değil…

En İyi Netflix Korku Filmleri 2021 - Netflix’de Yayınlanan En Güzel Korku Filmleri Önerileri Listesi

Annemin Gözleri (2016)

Bu film için korkudan çok gerilim kelimesini kullanabiliriz. Sessiz bir kasada yaşayan genç ve yalnız kadın yaşadığı trajik olaydan sonra bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlar.

En İyi Netflix Korku Filmleri 2021 - Netflix’de Yayınlanan En Güzel Korku Filmleri Önerileri Listesi

Balayı (2014)

2014 yılında vizyona giren film, girdiği dönemde izleyiciler tarafından oldukça olumlu tepkiler almıştı. Sıradan bir çift gibi görünen Teraza ve Radim'in düğün gecesi ve sonrasında yaşananları konu alan film, gerilim ve korkuyu sonuna kadar yansıtıyor.

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