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Haberler Galeri En İyi Türk Yapımı Romantik Komedi Filmleri 2021 - Eski Ve Yeni Tüm Zamanların En Güzel Türk Romantik Komedi Filmleri
Giriş Tarihi: 20.08.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 08:41

En İyi Türk Yapımı Romantik Komedi Filmleri 2021 - Eski Ve Yeni Tüm Zamanların En Güzel Türk Romantik Komedi Filmleri

Romantik komedi filmleri şüphesiz ki izlenmesi en zevkli ve eğlenceli film türleri arasında yer almaktadır. Özellikle koronavirüs salgını boyunca evde daha çok vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlar sinemalara gidemedikleri için evde seyir keyfi yapıyorlar. Bilindiği üzere yerli romantik komedi filmleri 80'li yılların başından itibaren yükselişe geçmiş ve o günden bugüne kadar da yükselişini sürdürmektedir. En iyi Türk romantik komedi filmleri arasında ise IMDb puanları da yüksek olan Biz Böyleyiz, Yarına Tek Bilet, Nasipse Olur gibi filmler yer almaktadır. İşte son yılların en iyi Türk romantik komedi filmleri!

En İyi Türk Yapımı Romantik Komedi Filmleri 2021 - Eski Ve Yeni En Güzel Türk Romantik Komedi Filmleri

Türk romantik komedi aşk filmleri izlemesi hem zevkli hem de sürükleyici film türleri arasında yer almaktadır. Son dönemde pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar; film izlemek, kitap okumak gibi aktivitelere daha fazla yönelmiş ve kendilerine en iyi film önerilerine dair liste oluşturmuşlardır. Bunlar arasında yerli romantik komedi film önerileri, Türk romantik filmler, en iyi Türk romantik komedi filmleri şeklindeki başlıklar yer almaktadır…

En İyi Türk Yapımı Romantik Komedi Filmleri 2021 - Eski Ve Yeni En Güzel Türk Romantik Komedi Filmleri

1.BİZ BÖYLEYİZ

Biz Böyleyiz filmi duygu dolu sahneleri ve arkadaşlık kavramlarına vurgu yapmakla birlikte; çocukluk ve gençlik yıllarını birlikte geçiren bir grup arkadaşın sürükleyici hikayesini anlatmaktadır. Biz Böyleyiz filmi romantik, dramatik ve komedi türlerine sahip olup çeşitli olaylara sahne olacaktır.

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En İyi Türk Yapımı Romantik Komedi Filmleri 2021 - Eski Ve Yeni En Güzel Türk Romantik Komedi Filmleri

2.YARINA TEK BİLET

Dijital platformda yer alan Türk yapımı filmlerden olan Yarın Tek Bilet, tren yolcuğu esnasında tanışan ve aralarında ilişki başlayan iki genci konu alıyor. Ankara-İzmir arası tren yolcuğunda tanışan iki gencin ilginç hikayesi izleyicide merak uyandırırken yaşamdan dersler de sunuyor.

En İyi Türk Yapımı Romantik Komedi Filmleri 2021 - Eski Ve Yeni En Güzel Türk Romantik Komedi Filmleri

3.NASİPSE OLUR

Nasipse Olur filmi komedi dolu ve eğlencenin bol olduğu bir filmdir. Üst üste gelen felaketlerle hayatın acı yüzünü gören ancak yine de bütün bunlara rağmen dik durmayı başaran Günfer ile mahallenin zengin genci Gökhan'ın hikayesi ele alınıyor.

En İyi Türk Yapımı Romantik Komedi Filmleri 2021 - Eski Ve Yeni En Güzel Türk Romantik Komedi Filmleri

4.AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2

Filmin ilki de büyük başarı sağlamış Aşk Tesadüfleri Sever 2, günümüz ilişkilerinin altını çiziyor ve önemli noktalara vurgu yapıyor. İlk filminin yayınlanmasından 10 yıl sonra Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi yayınlanmış olup romantizm ve dram ağırlıklı türleri kapsamaktadır.

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