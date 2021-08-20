En İyi Türk Yapımı Romantik Komedi Filmleri 2021 - Eski Ve Yeni Tüm Zamanların En Güzel Türk Romantik Komedi Filmleri

Romantik komedi filmleri şüphesiz ki izlenmesi en zevkli ve eğlenceli film türleri arasında yer almaktadır. Özellikle koronavirüs salgını boyunca evde daha çok vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlar sinemalara gidemedikleri için evde seyir keyfi yapıyorlar. Bilindiği üzere yerli romantik komedi filmleri 80'li yılların başından itibaren yükselişe geçmiş ve o günden bugüne kadar da yükselişini sürdürmektedir. En iyi Türk romantik komedi filmleri arasında ise IMDb puanları da yüksek olan Biz Böyleyiz, Yarına Tek Bilet, Nasipse Olur gibi filmler yer almaktadır. İşte son yılların en iyi Türk romantik komedi filmleri!