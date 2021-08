THE LORD OF THE RINGS / YÜZÜKLERİN EFENDİSİ – IMDB 8,9

Dünyanın en çok izlenen film serisi unvanını taşıyan Yüzüklerin Efendisi serisi özellikle ikinci filmi ' İki Kule' ile ilk sıralara taşınmıştır. Seri fantastik filmler arasında ilk akla gelen film serisinde kişiyi tamamen etkisi altına alan ve herkesin elde etmek için peşinde olduğu bir yüzüğün hikayesini anlatıyor.

Çekimleri, oyuncuları ve harika efektleri ile dünyanın en çok izlenen film serisi olan Yüzüklerin efendisi serisi hem film hem de karakterleri ile her sinemaseverin ilgisini çekmektedir.