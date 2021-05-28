Komedi filmleri, film türleri arasında en sevilen türlerden olup hem yerli hem yabancı en iyi komedi filmleri araştırmaları güncel olarak yapılıyor. Hem ailecek izlenecek komedi filmleri hem en güzel komedi filmleri gibi pek çok sorgulamanın yapılmasının ardından sinema severler zevklerine uygun olanları seçip izlemek istiyorlar. Genellikle zihin yorgunluğunun ardından gülmeye ihtiyaç duyanlar dünyanın en komik filmlerinin hangileri olduğunu öğrenip izlemek isterken, komedi film önerileri de bu bakımdan önemli olmaktadır. İşte ailecek, arkadaş ortamında, sevgiliyle izlenecek en iyi komedi filmleri 2021!