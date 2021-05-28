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Haberler Galeri Tüm Zamanların En İyi Komedi Filmleri - 2021 Ailecek, Arkadaş Ortamında, Sevgiliyle İzlenecek Film Ve En İyi Komedi Filmleri Önerileri
Giriş Tarihi: 18.02.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 13:36

Tüm Zamanların - 2021 Ailecek, Arkadaş Ortamında, Sevgiliyle İzlenecek Film Ve En İyi Önerileri

, film türleri arasında en sevilen türlerden olup hem yerli hem yabancı araştırmaları güncel olarak yapılıyor. Hem hem en güzel komedi filmleri gibi pek çok sorgulamanın yapılmasının ardından sinema severler zevklerine uygun olanları seçip izlemek istiyorlar. Genellikle zihin yorgunluğunun ardından gülmeye ihtiyaç duyanlar dünyanın en komik filmlerinin hangileri olduğunu öğrenip izlemek isterken, de bu bakımdan önemli olmaktadır. İşte ailecek, arkadaş ortamında, sevgiliyle izlenecek en iyi komedi filmleri 2021!

En İyi Komedi Filmleri - 2021 Ailecek, Arkadaş Ortamında, Sevgiliyle İzlenecek Film Ve En İyi Komedi Filmleri Önerileri

Dünyada ve ülkemizde çekilmiş pek çok komedi filmi bulunmaktadır. gişesi en fazla olan film türleri arasında girerken hem yerli olanlar hem yabancı olanlar sıklıkla araştırılıp izlenmektedir. Genellikle kafa dağıtmak amacıyla izlenen ve yüzleri güldüren, kahkaha attıran en güzel komedi filmleri, sinema severler tarafından sorgulanıyor.

İşte komedi film önerileri ile yerli yabancı en iyi komedi filmleri 2021 listesi!

En İyi Komedi Filmleri - 2021 Ailecek, Arkadaş Ortamında, Sevgiliyle İzlenecek Film Ve En İyi Komedi Filmleri Önerileri

EN İYİ YERLİ YABANCI KOMEDİ FİLMLERİ!

1.HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı 1975 yapım yılına sahip Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, arasında yer almaktadır. Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan gibi usta oyuncuların yer aldığı film, Özel Çamlıca Lisesi'nin en özel sınıfı olarak kabul edilen Hababam Sınıfı öğrencilerinin eğlenceli hikayesini ele almaktadır. Sahte diplomalar yüzünden sınıfta kalan haşarı öğrenciler okulu birbirine katacak ve kahkalar dolup taşacaktır.

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En İyi Komedi Filmleri - 2021 Ailecek, Arkadaş Ortamında, Sevgiliyle İzlenecek Film Ve En İyi Komedi Filmleri Önerileri

2.FORREST GUMP

Forrest Gump dünyaca ünlü bir film olup düşük I.Q sahibi genç bir adamın hem eğlenceli hem de bir o kadar düşündüren hikayesini anlatmaktadır. Forrest Gump, Jenny ile tanıştığında ona aşık olur. Başrollerinde Tom Hanks'in yer aldığı film aynı zamanda romantik ve dram türlerini de içerir.

En İyi Komedi Filmleri - 2021 Ailecek, Arkadaş Ortamında, Sevgiliyle İzlenecek Film Ve En İyi Komedi Filmleri Önerileri

3.HABABAM SINIFI UYANIYOR

Ertem Eğilmez'in yönettiği, başrollerinde Münir Özkul ve Şener Şen gibi usta isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi haylazlığına devam eden Hababam Sınıfı'nın eğlenceli hikayesini anlatmaktadır. Sınıflarına yeni gelen öğrenci Ahmet, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşını oğludur ve Hababam Sınıfı'ında okumaya başlamıştır. Sınıftakilerle arkadaş olabilmek için onlar gibi olmaya çalışsa da zamanla bu sınıfın haylazlığı onu rahatsız edecek ve bu duruma el koyacaktır.

En İyi Komedi Filmleri - 2021 Ailecek, Arkadaş Ortamında, Sevgiliyle İzlenecek Film Ve En İyi Komedi Filmleri Önerileri

4.BUZ DEVRİ

Komedi ve animasyon türlerinde olan eğlenceli film Buz Devri, 2003 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Ray Romano ve John Leguizamo oturmaktadır. Buzul Çağı'nın hüküm sürdüğü dönemde ıssız ve korkunç dünyada tek başlarına olan hayvanların hayatta kalma mücadelesinin eğlenceli şekilde ele alındığı Buz Devri filmi milyonlarca vatandaş tarafından izlenmiştir.

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