Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
06:19
Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi: Bugün canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Anlık altın fiyatları 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününden itibaren haftalık haftalık takibini başlattı. Resmi tatilin ardından hareketlenecek piyasalarda gram altın 4000 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise onu takip ederek ani düşüşün ardından toparlanmanın peşinde. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, canlı altın alış-satış fiyatları: