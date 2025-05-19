Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi: Bugün canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı grafik üzerinde incelenmeye devam ediyor. Bu yıl ivme kazanan yatırım alanı adım adım izlenirken yatırımcılar ve birikim yapanlar hamleleri piyasa üzerindeki değişimlere göre yapıyor. Yeni haftada altının seyri şimdiden merak konusu. Peki, 19 Mayıs Pazartesi bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?