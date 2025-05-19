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Haberler Galeri Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi: Bugün canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 06:19

Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi: Bugün canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Anlık altın fiyatları 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününden itibaren haftalık haftalık takibini başlattı. Resmi tatilin ardından hareketlenecek piyasalarda gram altın 4000 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise onu takip ederek ani düşüşün ardından toparlanmanın peşinde. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, canlı altın alış-satış fiyatları:

Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi: Bugün canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı grafik üzerinde incelenmeye devam ediyor. Bu yıl ivme kazanan yatırım alanı adım adım izlenirken yatırımcılar ve birikim yapanlar hamleleri piyasa üzerindeki değişimlere göre yapıyor. Yeni haftada altının seyri şimdiden merak konusu. Peki, 19 Mayıs Pazartesi bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi: Bugün canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ANLIK ALTIN FİYATLARI 19 MAYIS 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.230,54 dolar
SATIŞ: 3.230,81 dolar

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Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi: Bugün canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.031,09 TL
SATIŞ: 4.031,50 TL

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Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi: Bugün canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 27.183,00 TL
SATIŞ: 27.593,00 TL

Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi: Bugün canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.720,00 TL
SATIŞ: 6.761,00 TL